"Like Me – I’m Famous", 1.9.20: Melanie Müller im Porträt

Melanie Müller ist eine der Kandidatinnen bei "Like Me – I’m Famous". Im Porträt erfahren Sie mehr über die 32-Jährige.

"Like Me – I’m Famous" läuft auf TV Now und im TV bei RTL. Mit dabei ist unter anderem Melanie Müller. Hier im Porträt stellen wir Ihnen die Kandidatin näher vor.

In der neuen Reality-Show "Like Me – I'm Famous" ziehen insgesamt zehn prominente Kandidaten gemeinsam in ein Haus. Los ging es am 11. August bei TVNOW und seit dem 18. August ist die Show auch bei RTL zu sehen. Ziel der Teilnehmer ist es die meisten Likes von ihren Mitbewohnern zu ergattern. Alle Infos zur Kandidatin Melanie Müller haben wir hier im Porträt für Sie.

"Like Me – I’m Famous": Melanie Müller wurde durch "Der Bachelor" bekannt

Melanie Müller wurde 1988 in der sächsischen Kreisstadt Oschatz geboren und wuchs in Grimma bei Leipzig auf. Zunächst machte sie von 2005 bis 2009 eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau und arbeitete als Barkeeperin, bevor sie 2011 erstmals als Erotik-Darstellerin unter dem Pseudonym "Scarlet Young" vor der Kamera stand. Ihren ersten Auftritt im Fernsehen hatte sie bei der Vox-Sendung "Das perfekte Dinner" und erlangte später Bekanntheit durch ihre Teilnahme an der Dating-Show " Der Bachelor".

"Like Me – I’m Famous" bei RTL: Melanie Müller im Porträt

Neben ihren Auftritten in Reality-TV-Formaten war die 32-Jährige auch in einer Nebenrolle im Kinofilm "Der schwarze Nazi" zu sehen. Außerdem ist Müller mittlerweile auch als Schlagersängerin auf Mallorca erfolgreich und hat seit 2013 22 Singles, darunter "Mit dem Herzen auf Malle" und "Malle muss laut", veröffentlicht. Seit 2014 ist sie mit ihrem Manager Mike Blümer verheiratet. Die beiden leben mit ihren zwei Kindern in Leipzig.

Welche Kandidaten sonst noch bei "Like Me - I'm Famous" dabei sind, lesen Sie hier: Like Me – I’m Famous: Kandidaten: Diese Teilnehmer sind dabei.

