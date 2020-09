vor 17 Min.

"Like Me – I’m Famous", 15.9.20: Sarah Knappik im Porträt

Bei "Like Me – I’m Famous" mit dabei: Sarah Knappik. Hier lesen Sie ein Porträt der 33-Jährigen.

Die Show "Like Me – I’m Famous" startet heute bei RTL. Mit dabei ist unter anderem Sarah Knappik. Hier sehen Sie alle Infos über die Kandidatin auf einen Blick.

Von Carla Gospodarek

Der Startschuss für "Like Me – I’m Famous" fiel bei TV Now am 11. August. Bei RTL ist die Show seit dem 18. August 2020 zu sehen. Kandidatin der Show ist unter anderem Sarah Knappik. Was hat die 33-Jährige vor ihrer Zeit als Reality-Star gemacht? Hier in unserem Porträt lesen Sie mehr Informationen.

"Like Me – I’m Famous": Sarah Knappik wurde durch GNTM bekannt

Sarah Knappik wurde am 5. Oktober 1986 im nordhessischen Fritzlar geboren, wuchs aber in Bochum auf. Nach ihrem Abitur fing sie eine Ausbildung zur Werbekauffrau an, die sie jedoch nicht beendete.

Ihre Fernsehkarriere startete Knappik im Jahr 2008. Damals nahm sie an der dritten Staffel von " Germany's Next Topmodel" teil, in der sie den achten Platz belegte. Nach GNTM arbeitete die 33-Jährige weiterhin als Model und war unter anderem in diverse Werbekampagenen zu sehen.

"Like Me – I’m Famous" bei RTL: Sarah Knappik im Porträt

Außerdem nahm Knappik in den vergangenen Jahren an diverse Reality-Formaten teil. So war sie unter anderem im "Dschungelcamp" und bei "Promi Big Brother" zu sehen. In beiden Formaten hatte das Model aber nicht nur Fans - insbesondere im Dschungel geriet sie so häufig mit ihren Mitstreitern aneinander, dass diese sie schließlich sogar dazu aufforderten, das Camp freiwillig zu verlassen. Ob Sarah Knappik bei ihren prominenten Mitbewohnern von "Like Me - I'm Famous" wohl besser ankommen wird?

