"Like Me – I’m Famous", 15.9.20: Yasin Cilingir im Porträt

Yasin Cilingir ist einer der Kandidaten bei "Like Me – I’m Famous". Im Porträt erfahren Sie mehr über den 28-Jährigen.

"Like Me – I’m Famous" läuft bei TV Now und RTL. Mit dabei ist unter anderem Yasin Cilingir. Im Porträt stellen wir Ihnen den Kandidaten näher vor.

Die neue Reality-Show "Like Me – I’m Famous" startet: Im Stream bei TVNOW gibt es die Sendung seit dem 11. August zu sehen, während es im Free-TV bei RTL am 18. August losging. Insgesamt werden zehn Kandidaten dabei sein. Wir stellen Ihnen Yasin Cilingir hier im Porträt näher vor.

"Like Me – I’m Famous": Yasin Cilingir wurde durch "Love Island" bekannt

Gebürtig kommt der 28-jährige Yasin Cilingir aus Memmingerberg im Unterallgäu und arbeitet derzeit als Sportlehrer in Hamburg. Bekanntheit erlangte er 2019 durch seine Teilnahme an der Reality-Dating-Show " Love Island", in der er es mit seiner Partnerin Samira Berkane bis in das Finale schaffte. Bereits in der Sendung gab es immer wieder Streit zwischen den beiden, da es immer wieder Zweifel an Yasins Treue und Loyalität gab.

"Like Me – I’m Famous" bei RTL: Yasin Cilingir im Porträt

Die Beziehung schien jedoch auch abseits der Liebesinsel zu funktionieren, denn Yasin und Samira sind heute verlobt und planen zu heiraten. Im Anschluss an ihre Teilnahme bei "Love Island" zogen die beiden zunächst zusammen und verlobten sich im Januar 2020. Inzwischen erwartet die 22-jährige Samira ein Kind.

Bei "Like Me – I’m Famous" wird ihre Beziehung aber erneut auf die Probe gestellt. Auf Dijana Cvijetic, die ebenfalls an "Love Island" teilnahm, hatte Yasin schon damals ein Auge geworfen - nun trifft er sie wieder.

Welche Kandidaten außerdem bei "Like Me - I'm Famous" dabei sind, erfahren Sie hier: Like Me – I’m Famous: Kandidaten: Diese Teilnehmer sind dabei.

