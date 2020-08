vor 17 Min.

"Like Me – I’m Famous", 18.8.20: Helena Fürst im Porträt

Bei "Like Me - I'm Famous" ist unter anderem "Helena Fürst" zu sehen. Hier die Infos rund um die 46-Jährige im Porträt.

Von Carla Gospodarek

Der Startschuss für "Like Me – I’m Famous" fiel bei TV Now am 11. August. Bei RTL ist die Show heute am 18. August 2020 erstmalig zu sehen. Teilnehmerin der Show ist auch Helena Fürst. Was hat die 46-Jährige vor ihrer Zeit als Reality-Star gemacht? Hier in unserem Porträt lesen Sie mehr Informationen.

"Like Me – I’m Famous": Helena Fürst wurde als "Anwältin der Armen" bekannt

Helena Fürst wurde am 11. Februar 1974 in Offenbach am Main geboren. Nach ihrem Hauptschulabschluss arbeitete sie zunächst am Fließband, bevor sie mehrere Ausbildungen absolvierte und eine Stelle in der Sachbearbeitung bei der Kreisverwaltung Offenbach antrat.

Ihre Fernsehkarriere startete Helena Fürst im Jahr 2008. Von 2010 bis 2014 wurde sie dann als Anwältin der Doku-Soap "Helena Fürst - Kämpferin aus Leidenschaft" beziehungsweise "Helena Fürst - Anwältin der Armen" bekannt.

"Like Me – I’m Famous" bei RTL: Helena Fürst im Porträt

Die 46-Jährige nahm darüber hinaus in den vergangenen Jahren an diverse Reality-Formaten teil. So war sie unter anderem im "Dschungelcamp" und im "Sommerhaus der Stars" zu sehen. Besonders im "Sommerhaus" hinterließ Helena Fürst allerdings bei vielen Zuschauern nicht den besten Eindruck - denn dort gehörten lautstarke Auseinandersetzungen und das Spinnen von Intrigen zu ihren Kernkompetenzen. Wird sie ihr Image wohl bei "Like Me - I'm Famous" aufpolieren können?

