"Like Me – I’m Famous", Folge 2 heute: In der Villa fliegen die Fetzen

"Like Me – I’m Famous" heute mit Folge 2: Alle Infos zur Sendung erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Von Tanja Schauer

Die Jagd nach Bestätigung geht mit Folge 2 in eine neue Runde: "Like Me – I’m Famous" ist auch heute wieder im TV zu sehen. Wer schneidet heute als beliebtester Star ab? Wer erhält am wenigsten Likes und muss die Sendung verlassen? Alle Infos zur heutigen Sendung erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

"Like Me – I’m Famous" heute: Vorschau auf Folge 2

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 2 von "Like Me – I’m Famous" läuft am Dienstag, 25.08.20, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Inhalt

Bei "Like Me – I’m Famous" übernehmen erstmals nicht die Fans die Bewertung der Möchtegern-Promis - sondern die Promis bewerten sich gegenseitig. Wer am Ende jeder Folge am wenigsten Likes sammeln konnte, muss die Sendung verlassen. Und zwar ohne Preisgeld.

Bereits in Folge 2 werden in der Villa der Promis mächtig Intrigen gesponnen und die Likes heimlich vorher verteilt. Das sorgt bei einigen Teilnehmern für Unmut, besonders Don Francis und Filip Pavlovic machen ihrem Ärger Luft. Als sich auch noch Sarah Knappik in den Streit einmischt, droht die Situation in der Villa zu eskalieren.

Wer ist der unbeliebteste Promi und muss die Sendung am Ende der Folge verlassen?

(AZ)

