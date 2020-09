vor 17 Min.

Like Me – I’m Famous, Folge 5 heute: Das Drama geht in die nächste Runde

Bild: TV NOW

"Like Me - I'm Famous": Auch Melanie Müller ist heute in Folge 5 mal wieder auf 180. Hier die Vorschau.

Folge 5 von "Like Me – I’m Famous" kommt heute bei RTL. Auch nach dem Auszug von Sarah Knappik gibt es wieder Stress im Haus. Hier gibt es die Infos in der Vorschau.

Von Carla Gospodarek

Das Drama nimmt einfach kein Ende bei "Like Me – I’m Famous". Obwohl Sarah Knappik die Show in der vergangenen Woche verlassen musste, ist im Haus immer noch keine Ruhe eingekehrt. Es werden wieder einmal Tränen vergossen.

Was genau diesmal der Grund für die Streitigkeiten ist, erfahren Sie hier bei uns in der Vorschau zur aktuellen Folge 5.

"Like Me – I’m Famous" heute: Die Vorschau auf Folge 5

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 5 von "Like Me – I’m Famous" läuft am Dienstag, 15.9.20, ab 22.15 Uhr auf RTL.

Inhalt

Ob die Zuschauer von "Like Me – I’m Famous" so allmählich im Tränenmeer der prominenten Kandidaten versinken? Obwohl Sarah Knappik, die von allen Bewohnern als Problemkind Nummer eins ausgemacht wurde, das Haus verlassen hat, herrscht auch in Folge 5 wieder schlechte Stimmung. Betroffen sind aber nicht etwa ein oder zwei bestimmte Personen, sondern diesmal hängt praktisch bei allen Kandidaten der Haussegen schief. Grund: Das Finale rückt immer näher und die Nerven liegen blank. Wer schafft es, sich seinen Platz im Haus zu sichern? Und wer muss die Sendung als nächstes verlassen? Das alles sehen RTL-Zuschauer heute Abend ab 22.15 Uhr im TV.

