Like Me – I’m Famous: Heute gibt es wieder Drama in Folge 4

Vorschau: Bei "Like Me - I'm Famous" geht es auch in Folge 4 drunter und drüber. Hier die Infos.

Zuschauer können Folge 4 von "Like Me – I’m Famous" heute im TV verfolgen. Eine Vorschau zur neuen Ausgabe der Reality-Show lesen Sie hier in unserer Übersicht.

Von Carla Gospodarek

Bei "Like Me - I'm Famous" wird den TV-Zuschauern heute wieder so einiges geboten. Denn auch nach dem Auszug von Juana in der vergangenen Woche gibt es Streit, so weit das Auge reicht. Im Mittelpunkt der Diskussionen steht dabei zum wiederholten Male Sarah Knappik.

Hier in der Vorschau lesen Sie alle Infos rund um die heutige Folge 4 von "Like Me - I'm Famous".

"Like Me – I’m Famous" heute: Vorschau auf Folge 4

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 4 von "Like Me – I’m Famous" läuft am Dienstag, 8.9.20, ab 22.15 Uhr auf RTL.

Inhalt

Es gibt bei "Like Me - I'm Famous" auch in dieser Woche wieder Drama, Drama und noch mehr Drama. Die Kandidaten haben sich nämlich auch in Folge 2 wieder auf eine Verursacherin aller Probleme eingeschworen: Sarah Knappik. Die Stars und Sternchen rund um Melanie Müller und Don Francis sind sich einig, dass die ehemalige GNTM-Teilnehmerin nur ein Spiel spielt und sich nicht von ihrer "echten" Seite zeigt. Das sorgt im Haus für Diskussionen und Tränen.

Davon sollten sich die Kandidaten allerdings nicht allzu sehr ablenken lassen. Schließlich gilt es auch in dieser Woche wieder, ein Spiel zu gewinnen und sich so zusätzliche Likes zu ergattern.

