"Like Me – I’m Famous": Juana Princess im Porträt

"Like Me – I’m Famous" startet bald auf RTL. Hier bekommen Sie alle Infos zu Kandidatin Juana Princess.

Von Monique Neubauer

Bald startet ein neues Format, bei dem einige Reality-Stars- und Sternchen aufeinander treffen. Am 11. August geht "Like Me – I’m Famous" bei TV NOW, am 18. August bei RTL los. In der Sendung ziehen zehn Stars fernab von Social Media und der Promiwelt in eine luxuriöse Villa.

Dabei verfolgen sie alle das gleiche Ziel: In der Beliebtheitsskala an die Spitze zu klettern. Denn am Ende jeder Folge vergeben die Promis untereinander Likes – wer die wenigsten hat, fliegt raus. Als Kandidatin ist unter anderem Juana Princess dabei. Alles zur Teilnehmerin lesen Sie hier im Porträt.

"Like Me – I’m Famous" Juana Princess ist Sängerin

Die 35-Jährige Juana Princess ist als Schlager-Sternchen bekannt. Eine ihrer bekanntesten Singles ist beispielsweise "Und heute geh ich fremd". Ihren großen Durchbruch hatte sie jedoch noch nicht - der große Erfolg blieb bis jetzt noch aus. Auch bei "DSDS" und "Das Supertalent" hat sie ihr Glück bereits versucht, konnte die Jury bei beiden Shows jedoch nicht endgültig von sich überzeugen.

Juana Princess im Porträt: Sie arbeitet auch als Altenpflegerin

Was man vielleicht nicht von der 35-Jährigen Blondine erwarten würde: Neben ihren Auftritten am Ballermann ist sie auch als Altenpflegerin tätig. Vielleicht eine Zusatzinformation, die beim Likes-Sammeln mit den anderen Kandidaten von Bedeutung sein wird?

