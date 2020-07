vor 49 Min.

"Like Me – I’m Famous": Kandidaten: Die Teilnehmer

Bald startet die Show "Like Me – I’m Famous" auf RTL. Hier gibt es die Infos rund um die Teilnehmer.

Kandidaten bei "Like Me – I’m Famous": Wer ist dabei? Wir geben einen Überblick über die Promis, die als Teilnehmer zu sehen sind.

Von Carla Gospodarek

Am 11. August geht "Like Me – I’m Famous" bei TV NOW, am 18. August bei RTL los. In der Sendung ziehen zehn Stars fernab von Social Media und der Promiwelt in eine luxuriöse Villa. Dabei verfolgen sie alle das gleiche Ziel: In der Beliebtheitsskala an die Spitze zu klettern. Denn am Ende jeder Folge vergeben die Promis untereinander Likes – wer die wenigsten hat, fliegt raus. Um sich einen Vorteil zu verschaffen, können sich die Stars und Sternchen in verschiedenen Challenges "Extra Likes" erspielen oder diese untereinander verkaufen. Der Promi, der das Haus am Ende mit den meisten Likes verlässt, sahnt ein ordentliches Preisgeld ab - wie hoch das ausfällt, hängt allerdings vom Verhandlungsgeschick der Stars ab.

Hier präsentieren wir Ihnen in der Übersicht, welche Kandidaten bei "Like Me – I’m Famous" dabei sind.

"Like Me – I’m Famous", Teilnehmer: Das sind die Kandidatinnen

Das sind die fünf Kandidatinnen von "Like Me – I’m Famous":

Sarah Knappik (33)

Die lebhafte Blondine wurde durch ihre Teilnahme am Format " GNTM" bekannt. Kann das Reality-Sternchen ihr "Nerv-Image" mit Likes wieder ausbügeln?

Helena Fürst (46)

Sie wurde als "Anwältin der Armen" bekannt und nahm außerdem im " Dschungelcamp" und im "Sommerhaus der Stars" teil. Ob die 45-Jährige auch bei "Like Me – I’m Famous" wieder polarisieren wird?

Dijana Cvijetic (26)

Die Ex-Miss Universe Schweiz wurde durch ihre " Love Island"-Teilnahme bekannt. Bei "Like Me – I'm Famous" hofft sie auf viele Likes ihrer Mitstreiter.

Melanie Müller (32)

Sie ist Dschungelkönigin und Party-Queen: Bekannt wurde Melanie Müller 2013 durch ihre "Bachelor"-Teilnahme. Ob sie sich auch bei "Like Me - I'm Famous" zur Siegerin krönen wird?

Juana Princess (35)

Das Schlager-Sternchen nahm unter anderem schon an den Castingshows "DSDS" und "Das Supertalent" teil. Wie wird sie bei den anderen Promis ankommen?

"Like Me – I’m Famous": Die männlichen Kandidaten in der Übersicht

Diese fünf Teilnehmer wollen bei "Like Me – I’m Famous" die meisten Likes abstauben:

Filip Pavlović (27)

2018 kämpfte Filip Pavlović um das Herz von "Bachelorette" Nadine Klein - vergebens. Ob ihm Likes mehr Glück bringen als Schnittblumen?

Yasin Cilingir (28)

Yasin lernte letztes Jahr bei der Dating-Show "Love Island" seine jetzige Verlobte kennen und lieben. Ob er ihr im Haus die Treue halten kann? Schließlich wohnt auch sein Ex-Schwarm Dijana dort.

Aurelio Savina (42)

Kaum ein Mann würde sich selbst wohl mehr Likes geben wollen als der ehemalige Bachelorettekandidat .” Ob die Promi-Ladies bei "Like Me – I'm Famous" wohl dem Charme des Italieners verfallen?

Don Francis (46)

Don Francis ist ehemaliger Bordellbesitzer und heute vor allem als Schlager-König von der Costa Brava bekannt. Im Haus will er den anderen Promis ordentlich einheizen.

Alexander Molz (24)

Der Schauspieler stand knapp vier Jahre für die Reality-TV-Serie "Köln 50667" als Pablo vor der Kamera. Nun will er bei "Like me - I'm Famous!" die meisten Likes abstauben.

