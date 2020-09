vor 34 Min.

"Like Me – I’m Famous": Mega-Zoff gestern in Folge 3

"Like Me – I’m Famous" versinkt im Tränenmeer - hier die Infos im Nachbericht.

"Like Me – I’m Famous" ging gestern mit Folge 3 weiter. Hier in unserem Nachbericht präsentieren wir Ihnen alle Infos zur Sendung in der Übersicht.

Von Carla Gospodarek

Gestern zeigte RTL Folge 3 der Reality-Sendung "Like Me – I’m Famous" live im TV. Nach der Rauswahl von Herzensbrecher Aurelio in der vergangen Woche gaben die Kandidaten auch diesmal wieder alles, um die Zuschauer von sich zu überzeugen. Trotzdem gab es aber auch diesmal wieder Zoff, so weit das Auge reicht. Vor allem der heftige Streit zwischen Melanie Müller und Sarah Knappik sorgte im Haus für eine explosive Stimmung..

Hier in unserem Nachbericht zur Sendung lesen Sie alle Informationen rund um die gestrige Folge 3 von "Like Me – I’m Famous" in der Übersicht.

"Like Me – I’m Famous" gestern: Nachbericht zu Folge 3

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

In der Villa spitzte sich der Streit zwischen Melanie Müller und Sarah Knappik weiter zu. Aber auch zwischen den anderen Kandidaten gab es Spannungen - bei "Like Me – I’m Famous" herrschte demnach eine nicht allzu berauschende Grundstimmung.

Wie gut, dass auch in dieser Woche ein Spiel auf die Promis wartete, das sie ganz schnell auf andere Gedanken brachte. Die Promis mussten an einem gefrorenen Like-Daumen lutschen und die geschmolzene Flüssigkeit in einem Becher sammeln.

Wer ist raus?

Diesmal reichten die Likes nicht für Juana Princess aus. Sie musste noch am selben Abend ihre Koffer packen und die Heimreise antreten.

"Like Me – I’m Famous" 2020: Alle Infos im Überblick

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

(AZ)

