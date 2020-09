vor 2 Min.

Like Me – I’m Famous: Sendetermine, Sendezeit - Infos zu Folge 7

"Like Me – I’m Famous": Start, Sendetermine im TV und TVNow, Sendezeit, alle Infos.

RTL eröffnet die Jagd nach den Likes: Bei "Like Me – I’m Famous" müssen die Promis sich gegenseitig mögen. Alle Infos rund um Start, Sendetermine im TV und bei TVNow, Sendezeit und anderen Fakten der Show bekommen Sie hier.

"Like Me – I’m Famous": In der neuen RTL-Show entscheiden zur Abwechslung mal Kandidaten über das Schicksal der Kandidaten - alle stehen in einem gnadenlosen Wettbewerb zueinander.

Wir geben Ihnen hier alle wichtigen Infos: Start, Sendetermine im TV und TVNow, Sendezeit. Am Schluss finden Sie die Spielregeln.

"Like Me – I’m Famous": Wann war der Start?

Start der Show war am Dienstag, 18.08.2020. Im Streamingdienst TVNow startete "Like Me – I’m Famous" bereits eine Woche früher, also am 11.08.2020.

Was sind die Sendetermine von "Like Me – I’m Famous" im TV und bei TVNow?

RTL hat acht Folgen der Show angekündigt:

Folge 1:

TVNow : 11.08.2020

: 11.08.2020 RTL : 18.08.2020

Folge 2:

TVNow : 18.08.2020

: 18.08.2020 RTL : 25.08.2020

Folge 3:

TVNow : 25.08.2020

: 25.08.2020 RTL : 01.09.2020

Folge 4:

TVNow : 01.09.2020

: 01.09.2020 RTL : 08.09.2020

Folge 5:

TVNow : 08.09.2020

: 08.09.2020 RTL : 15.09.2020

Folge 6:

TVNow : 15.09.2020

: 15.09.2020 RTL : 22.09.2020

Folge 7:

TVNow : 22.09.2020

: 22.09.2020 RTL : 29.09.2020

Folge 8:

TVNow : 29.09.2020

RTL : 06.10.2020

Hier finden Sie die Artikel zu den einzelnen Folgen:

Zu welcher Sendezeit läuft "Like Me – I’m Famous"?

Die Show läuft immer dienstags um 22.15 Uhr.

"Like Me – I’m Famous": Start, Sendetermine im TV und TVNow, Sendezeit, alle Infos

Wer bekommt die meisten Likes? Ein hübsches Fotos von einem hübschen Gesicht reicht nicht bei "Like Me – I’m Famous". Fernab aller Social Media und ganz ohne Photoshop müssen zehn Stars versuchen, in der Beliebtheitsskala ganz nach oben zu klettern. Sie wohnen komfortabel in einer luxuriösen Villa, aber der ganze Rest könnte ziemlich nervig und mühsam werden. Wie überzeugt man die anderen von sich? Welcher Star bleibt loyal und authentisch? Wer manipuliert die anderen zu seinem Vorteil? Und wer schafft es, auch mit wenig Support der Gruppe weit zu kommen? Fest steht: Wer die wenigsten Likes hat, fliegt raus.

Kandidaten

Welche Kandidaten spielen bei "Like Me – I’m Famous" mit? Hier stellen wir sie Ihnen vor: "Like Me - I’m Famous": Kandidaten: Diese Teilnehmer sind dabei.

Übertragung

Wie lässt sich die Show sehen? Gibt es ganze Folgen als Wiederholung? Hier finden Sie die Infos: "Like Me – I’m Famous": Übertragung im TV und Stream, ganze Folgen als Wiederholung.

Die Spielregeln zu "Like Me – I’m Famous"

Das Ziel ist es, die meisten Likes zu haben und damit als Letzter und Beliebtester das Haus zu verlassen - mit einem satten Preisgeld natürlich. Wer am Ende einer Folge die wenigsten Likes hat und damit ganz unten auf der Beliebtheitsliste steht, fliegt gnadenlos raus. Die Beliebtheitsliste wird in die nächste Folge übertragen, ebenso wir der Kontostand der Promis. Einzig und allein die fünf Likes (siehe unten) stehen jedem Kandidaten in jeder Folge wieder neu zur Verfügung.

Und so kommen die Stars an Likes:

In jeder Folge gibt es ein Fame Game, an dem alle Promis teilnehmen müssen. Dort können Likes erspielt werden. Platz 1 = 10 Likes / Platz 10 = 1 Like.

Am Ende einer Folge bekommt jeder Star fünf Likes zur Verfügung, die er nach Belieben vergeben kann. Es können auch mehrere Likes an eine Person gehen. Nur an sich selbst kann man natürlich keine Likes verteilen.

Für alle Stars gibt es ein Schlupfloch: Sie können Deals machen und Likes von den anderen kaufen, um sich vor dem Abschuss zu retten. Zum Start erhält jeder ein Budget von 20.000 Euro, ein Like kostet 1000 Euro. Allerdings kann jeder nur mit den fünf Likes handeln, die er pro Sendung bekommt. Wer alle fünf Likes verkauft, kann am Abend keines mehr vergeben. Wer beispielsweise nur drei verkauft, kann die anderen zwei Likes noch verteilen.

