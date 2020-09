vor 39 Min.

Like Me – I’m Famous, gestern Folge 7: Wer schaffte den Einzug ins Finale?

Like Me – I’m Famous 2020: Gestern gab es für Zuschauer mit Folge 7 die letzte Episode vor dem großen Finale zu sehen. Hier lesen Sie die Infos in unserem Nachbericht.

Von Carla Gospodarek

Die Reality-Show "Like Me - I'm Famous" bewegt sich mit großen Schritten auf das Finale zu. Am gestrigen Dienstag, 29. September 2020, stand mit Folge 7 bereits die vorletzte Folge der RTL-Sendung auf dem Programm. Welche Kandidaten nun im Finale stehen und was die Zuschauer in der gestrigen Episode alles erwartete, erfahren Sie hier in unserem aktuellen "Like Me - I'm Famous"-Nachbericht.

"Like Me – I’m Famous" gestern: Der aktuelle Nachbericht zu F olge 7

Inhalt

Bei "Like Me - I'm Famous" geht es so allmählich um die Wurst: Nur noch vier mehr oder weniger prominente Kandidaten hatten gestern in Folge 7 die Möglichkeit, in das Finale einzuziehen. Dabei hatten sich unter den verbleibenden Kandidaten im Haus zwei feindliche Lager gebildet: Auf der einen Seite stand das Party-Duo, bestehend aus Melanie Müller und Don Francis, auf der anderen die "Bros" Filip Pavlović und Alexander Molz.

Wer ist raus? Wer ist im Finale?

Kurz vor dem Ziel musste noch einmal ein Promi die Sendung verlassen. In Folge 7 war demnach für den Party-König aus Lloret de Mar Schluss - Don Francis musste im Halbfinale endgültig seine Koffer packen und die Heimreise antreten.

"Like Me – I’m Famous" 2020: Alle Infos in der Übersicht

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

