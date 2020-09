vor 48 Min.

"Like Me – I’m Famous" heute: Noch mehr Ärger in Folge 6?

Bei "Like Me - I'm Famous" herrscht auch in Folge 6 schlechte Stimmung. Die Hintergründe zur Sendung gibt's hier in unserer Vorschau.

Folge 6 von "Like Me – I’m Famous" 2020 kommt heute im TV. Hier in unserer aktuellen Vorschau lesen Sie alle Infos rund um die Sendung in der Übersicht.

Von Carla Gospodarek

Eine neue Ausgabe von "Like Me - I'm Famous" steht beim Sender RTL auf dem Programm: Heute Abend läuft Folge 6. Dabei gibt es auch dieses Mal wieder Streit und Ärger zwischen den Kandidaten. Um was es geht und welche Promis involviert sind, lesen Sie hier in unserer aktuellen Vorschau.

"Like Me – I’m Famous" heute: Die Vorschau auf Folge 6

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 6 von "Like Me – I’m Famous" läuft am Dienstag, 22.9.20, ab 22.15 Uhr auf RTL.

Inhalt

Bei "Like Me - I'm Famous" bleibt dem Zuschauer auch in Folge 6 das Drama nicht erspart. Im Mittelpunkt der Streitereien stehen diesmal Dijana und Filip, bei denen sich eigentlich gerade eine Liebelei angebahnt hatte. Hintergrund des Zoffs: Weil Dijana in der vergangenen Nominierung sich selbst schützte und deshalb Filips bester Kumpel Yasin das Haus verlassen musste, ist Filip auf 180. Er wirft Dijana vor, selbstbezogen und egoistisch zu sein, und will deshalb auch künftig nichts mehr mit der Schweizerin zu tun haben. Bei dieser sorgt das Gesprochene für Entsetzen und das Vergießen großer Krokodilstränen.

Ob die beiden sich aussprechen oder ob die Beziehung nun für immer auf Eis liegt sehen Zuschauer heute Abend ab 22.15 Uhr im TV bei RTL.

"Like Me – I’m Famous" 2020: Alle Infos im Überblick

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

