vor 1 Min.

Like Me – I’m Famous heute mit Folge 8: Melanie Müller kommen die Tränen

"Like Me – I’m Famous" 2020 heute mit Folge 8: Alles Wichtige zum Finale erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

"Like Me – I’m Famous" 2020 ist heute mit Folge 8 im TV zu sehen. Alle Infos zur letzten Episode erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

"Like Me – I’m Famous" 2020 läuft heute mit der letzten Ausgabe auf RTL. Welcher Star ist am beliebtesten und geht als Sieger hervor? Alles Wichtige zum Finale erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

"Like Me – I’m Famous" heute: Vorschau auf Folge 8

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 8 von "Like Me – I’m Famous" läuft am Dienstag, 06.10.20, ab 22.15 Uhr auf RTL.

Inhalt

Heute steht bei "Like Me – I'm Famous" 2020 das große Finale an. Nachdem Don Francis in der vergangenen Woche die Heimreise antreten musste, kämpfen nun die drei Finalisten Melanie Müller, Filip Pavlovic und Alexander Molz um den Sieg.

Den letzten, verbleibenden Kandidatin ist die Anspannung auf der Zielgeraden deutlich anzumerken: Der ehemalige Bachelorette-Kandidat Filip muss erneut mit seinen Wutausbrüchen kämpfen, und auch Ex-Bachelor-Kandidatin Melanie Müller, die sich im bisherigen Spiel als knallhart inszeniert hatte, muss mit den Tränen kämpfen.

Neben den Gefühlsausbrüchen der Stars wird es auch bei den Fame-Games skurril: In verschiedenen Kostümen müssen die drei Stars ihr Talent im Lügen unter Beweis stellen. Welcher Star holt sich heute Abend den Sieg bei "Like Me – I’m Famous" 2020?

"Like Me – I’m Famous" 2020: Alle Infos

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind die Kandidaten bei Like Me – I’m Famous.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Like Me – I’m Famous im TV und Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie Sendtermine und Sendezeit zu Like Me – I’m Famous.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen