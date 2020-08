vor 33 Min.

"Like Me – I’m Famous" startet heute mit Folge 1 - Vorschau

"Like Me – I’m Famous" 2020 startet heute mit Folge 1. Alles was Sie wissen müssen, lesen Sie hier in der Vorschau.

Die neue RTL-Show "Like Me – I’m Famous" startet heute mit Folge 1. Alle wichtigen Infos dazu lesen Sie hier in der Vorschau.

Von Monique Neubauer

Heute startet die Show "Like Me – I’m Famous" bei RTL, in der sich Promi-Kandidaten gegenseitig liken müssen. Sarah Knappik, Melanie Müller, Helena Fürst und Co entscheiden also selbst, wer dabei bleibt und wer die Show verlassen muss. Die Informationen zu Folge 1 von "Like Me – I’m Famous" bekommen Sie hier in unserer Vorschau.

"Like Me – I’m Famous" heute: Vorschau auf Folge 1

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 1 von "Like Me – I’m Famous" läuft am Dienstag, 18.08.2020, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Inhalt

Das Ziel der Show ist es, die meisten Likes zu haben und damit als Letzter - und somit auch Beliebtester - das Haus zu verlassen. Wer am Ende einer Folge die wenigsten Likes hat und damit ganz unten auf der Beliebtheitsliste steht, fliegt raus. Dabei kann jeder Kandidat fünf Likes pro Folge verteilen.

Außerdem können Likes im Fame Game gewonnen werden. Egal ob Planschbecken-Party oder "Shitstorm" - auf die Teilnehmer warten so einige Spiele, bei denen sie zeigen müssen was sie drauf haben. Wie sich die Promis beim ersten Spiel schlagen werden und wie die Stimmung in der Villa sein wird, sehen Sie heute Abend bei "Like Me – I’m Famous".

(AZ)

