Lisa Martinek ist tot: Schauspielerin stirbt unerwartet mit 47 Jahren

Die Schauspielerin Lisa Martinek ist tot. Die Mutter von drei Kindern starb unerwartet während eines Aufenthalts in Italien. Zuletzt war sie im Tatort zu sehen.

Lisa Martinek ist völlig unerwartet im Alter von 47 Jahren gestorben. Die Schauspielerin starb am Freitag während eines Aufenthalts in Italien. Das teilte der Anwalt der Familie, Christian Schertz, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag in Berlin mit. Weitere Angaben wollte Schertz mit Hinweis auf eine entsprechende Bitte der Familie nicht machen.

Zuletzt wirkte Martinek in zahlreichen TV-Produktionen mit. Zuletzt war sie im Tatort "KI" aus München zu sehen. Dort spielte sie die Rolle der Mutter, die um ihre Tochter trauerte. Nicht nur im Tatort war sie zu sehen, auch in vielen anderen bekannten Formaten schlüpfte sie in verschiedene Rollen. So spielte sie etwa in "Der Kriminalist" und in "Der Alte" mit.

Lisa Martinek tot: Bekannt aus TV-Serien

Regelmäßig zu sehen war sie von 2006 bis 2012 in der ZDF-Krimiserie "Das Duo", in welcher sie als Kommissarin Clara Hertz zusammen mit Partnerin Marion Ahrens (gespielt von Charlotte Schwab) ermittelte. Ein erster Höhepunkt in ihrer Karriere war die Nominierung für den Deutschen Filmpreis im Jahr 1998 dar. Vorgeschlagen wurde sie für ihre Rolle als Fahrradkurierin Lena im Film "Härtetest".

Die Schauspielerinnen Lisa Martinek (rechts) und Charlotte Schwab lächeln anlässlich der Vorstellung des ZDF-Samstagskrimis Das Duo - Man lebt nur zweimal. Bild: Wolfgang Langenstrassen, dpa

Schauspielerin Lisa Martinek gestorben: Verheiratet mit Giulio Ricciarelli

Die in Stuttgart geborene Schauspielerin hatte in Hamburg studiert und war anschließend in Theatern in ganz Deutschland zu sehen. Seit 2002 war sie mit Giulio Ricciarelli zusammen, den sie 2009 heiratete. Seitdem trug sie seinen Nachnamen, arbeitete aber weiterhin unter dem Künstlernamen Martinek. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Die Schauspielerin setzte sich als Botschafterin für die "Stiftung Atemweg" gegen Lungenerkrankungen ein und für "Mother Hood e.V." für werdende Mütter und Kleinkinder. (dpa)

