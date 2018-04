vor 18 Min.

Lisa Stansfield: Panikattacken vor dem neuen Album Panorama

Die britische Sängerin Lisa Stansfield geht mit einem neuen Album an den Start.

Die britische Sängerin kennt Angstgefühle und Selbstzweifel aus eigener Erfahrung. Doch sie hat inzwischen gelernt, der eigenen Kreativität und sich selbst zu trauen.

Die britische Sängerin Lisa Stansfield hatte vor ihrem neuen Album "Deeper" mit Angstgefühlen zu kämpfen. "Um ehrlich zu sein: Ich hatte in der frühen Entstehungsphase des Albums einige Panikattacken", sagte die 51-Jährige den Zeitungen der VRM (Samstag).

"Ich wusste nicht mehr, wo oben und unten war, habe keinen geraden Satz mehr rausgekriegt. Inzwischen geht es mir aber wieder gut."

Eine zweite Phase des Selbstzweifels gebe es dann immer kurz vor Veröffentlichung eines neuen Albums. "Irgendwann realisierst du: Oh mein Gott, bald hört es die ganze Welt - hoffentlich. Dann beginnt das Zweifeln. Aber davon muss man sich irgendwie freimachen, seinem ursprünglichen Gefühl trauen."

Die Soulpop-Sängerin ist für ihren Hit "All Around the World" bekannt. (dpa)

Themen Folgen