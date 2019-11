vor 19 Min.

"Little Things", Staffel 3: Start, Trailer, Folgen, Schauspieler, Kritik

In wenigen Tagen geht bei Netflix Staffel 3 von "Little Things" an den Start. Alle Infos rund um Folgen, Handlung, Besetzung, Stream, Trailer und Kritik: hier.

Am Samstag, 9.11.2019, startet Staffel 3 der indischen Serie "Little Things" beim Streaming-Dienst Netflix. Es geht um ein junges Pärchen, das im hektischen Großstadttreiben in Mumbai versucht die schönen kleinen Dinge des Lebens nicht aus den Augen zu verlieren. Netflix hat die Serie nach der Ausstrahlung von Staffel 1 gekauft und die Episoden der zweiten und dritten Staffel selbst produziert. Alles was Sie über den Serien-Geheimtipp aus Indien wissen müssen, erfahren Sie hier.

"Little Things" Staffel 3: Start und Folgen

Staffel 3 der indischen Serie startet am 9. November 2019 auf Netflix. Während es in der ersten Staffel nur fünf Episoden zu sehen gab, haben die Verantwortlichen bei Netflix die Anzahl der Folgen in Staffel 3 aufgestockt: Fans dürfen sich auf neun neue Folgen von "Little Things" freuen. Eine Folge dauert etwa 42 Minuten.

Im Original sprechen die Protagonisten fast ausschließlich Englisch, was neben Hindi eine der indischen Amtssprachen ist. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

"Little Things", Handlung: Worum geht es in der Netflix Serie?

Im Mittelpunkt der Handlung stehen Kavya Kulkarni und Dhruv Vats: Ein junges, unverheiratetes Paar, das in der hektischen Großstadt Mumbai lebt. Als Zuschauer erfährt man über die Unterhaltungen der beiden mehr über ihr Leben, ihre Arbeit, ihre Probleme, ihre Wünsche und Ambitionen und ihre Beziehungen. Im bunten treiben der Großstadt und den Verpflichtungen des Alltags fällt es den beiden oft schwer, auf die kleinen Dinge (die "Little Things") zu achten, die ihr Leben besonders machen.

"Little Things": Schauspieler in Staffel 2

Die meiste Zeit bekommen die Zuschauer nur die beiden Hauptdarsteller Mithila Palkar und Dhruv Sehgal zu sehen, die versuchen, ihr Leben als Paar zu meistern. Dass Drhuv Sehgal und sein Charakter Dhruv Vats den gleichen Namen haben ist kein Zufall: Der Schauspieler ist der kreative Kopf hinter der Serie und schreibt neben seiner Hauptrolle auch die Drehbücher. Hier eine Übersicht über die Nebendarsteller der Netflix-Serie:

Aman Bhagat als Karan

als Karan Veer Rajwant Singh als Akash, Dhruvs Arbeitskollege

Palvi Jaiswal als Sana

als Sana Sanjay Gurbaxani als Kavyas Chef

Bharat Pahuja als Weingut-Besucher

Kanak Raju as Nachhilfelehrer

as Nachhilfelehrer Kartik Krishnan

Kritik und Trailer von "Little Things"

Bei den Zuschauern kamen die ersten beiden Staffeln von "Little Things" bisher sehr gut an. Auf dem Online-Filmportal IMDb schneidet die Serie mit 8.2 von 10 Punkten gut ab. Hier auf dieser Seite können Sie sich über die Meinungen von Kritikern und Zuschauern informieren.

Außerdem haben wir hier den Trailer zur dritten Staffel von "Little Things" für Sie:

