"Live aus der Forster Straße", Folge 4: Sendetermine und Sendezeit, Übertragung im TV und Live-Stream

"Live aus der Forster Straße" geht heute am 15.4.20 mit Folge 4 weiter. Sendetermine und Sendezeit, Übertragung im TV und Live-Stream - hier lesen Sie alle Infos.

"Endlich ist es so weit: Ich habe meine eigene Primetime-Live-Show im deutschen Fernsehen", freut sich Mark Forster über seine neue Sendung "Live aus der Forster Straße". Jeden Mittwoch wird er mit Musikstars aus Deutschland und internationalen Popstars Musik machen und mit ihnen Challenges lösen - und das per Videoschalte. Zu welchen Sendeterminen und Sendezeiten wird "Live aus der Forster Straße" ausgestrahlt? Wie läuft die Übertragung live im TV und Stream? Lesen Sie hier die Antworten.

"Live aus der Forster Straße" live im TV und Stream - Infos zur Übertragung

In "Live aus der Forster Straße" lädt Mark Forster mittwochs um 20.15 Uhr prominente Gäste per Live-Stream in sein Berliner Tonstudio ein. Der Popstar will den Zuschauern und seinen Gästen eine Ablenkung zum derzeit recht tristen Quarantänen-Alltag liefern. Er macht gemeinsam mit seinen Promi-Kollegen Musik und blickt in ihre Wohnzimmer. Bisher sind folgende Gäste bekannt: Max Giesinger, Sido,Chris Martin, Rita Ora, Steffen Henssler, Martin Rütter und Matthias Schweighöfer. Die Sendung wird etwa zwei Stunden dauern.

"Live aus der Forster Straße" : Sendetermine und Sendezeiten im Überblick

"Live aus der Forster Straße" ist am 25. März 2020 gestartet. Die neuen Folgen laufen immer am Mittwoch um 20.15 Uhr. Wie viele Folgen genau geplant sind, ist noch nicht bekannt. Hier die vorläufigen Sendetermine und Sendezeiten im Überblick:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 25.03.20, Mittwoch 20.15 Uhr Vox 2 01.04.20, Mittwoch 20.15 Uhr Vox 3 08.04.20, Mittwoch 20.15 Uhr Vox 4 15.04.20, Mittwoch 20.15 Uhr Vox 5 22.04.20, Mittwoch 20.15 Uhr Vox 6 29.04.20, Mittwoch 20.15 Uhr Vox 7 06.05.20, Mittwoch 20.15 Uhr Vox 8 13.05.20, Mittwoch 20.15 Uhr Vox 9 20.05.20, Mittwoch 20.15 Uhr Vox

