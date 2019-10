vor 17 Min.

"Living with Yourself" im Live-Stream: Start, Schauspieler, Trailer, Kritik

Paul Rudd ist bei "Living with Yourself" doppelt zu sehen. Start der Serie ist Mitte Oktober. Alle Infos zu: Stream, Handlung, Folgen, Schauspieler, Trailer und Kritik.

Start: "Living with Yourself" gibt es in wenigen Tagen im Live-Stream auf Netflix. Handlung, Folgen, Schauspieler, Trailer und Kritik - alle Infos.

"Living with Yourself" wird in wenigen Tagen im Live-Stream auf Netflix verfügbar sein. Fans können sich auf insgesamt acht Folgen der neuen Dramedy-Serie freuen. Auch die Besetzung kann sich sehen lassen: Hauptdarsteller Paul Rudd übernimmt nicht nur eine, sondern gleich zwei Hauptrollen in "Living with Yourself". Handlung, Folgen, Schauspieler, Trailer und Kritik - hier gibt es alle Infos zur Netflix-Serie.

"Living with Yourself" auf Netflix: Wann ist der Start?

Netflix hat den Start der Serie für den 18. Oktober 2019 angekündigt. Ab dann werden die acht Episoden der ersten Staffel von "Living with Yourself" in Deutschland zu sehen sein.

Handlung von "Living with Yourself ": Worum geht es in der Serie?

Das Netflix Original "Living with Yourself" beschäftigt sich mit der Frage: Wollen wir wirklich besser sein, als wir es sind? Protagonist Miles fühlt sich von seinem Leben überfordert. Eine neue Behandlungsmethode verspricht ihm jedoch, einen besseren Menschen aus ihm zu machen. Schließlich muss er allerdings feststellen, dass er schlichtweg durch eine neue, verbesserte Version seiner selbst ausgetauscht wurde und muss nun um seine eigene Identität kämpfen.

"Living with Yourself " im Live-Stream bei Netflix downloaden

Der Streaming-Dienst Netflix stellt die acht Episoden der 1. Staffel von "Living with Yourself" ab 18. Oktober live zum Download zur Verfügung.

Besetzung von "Living with Yourself ": Welche Schauspieler sind Hauptdarsteller im Cast?

Rolle Schauspieler/in Miles Elliot Paul Rudd Miles Elliot Klon Paul Rudd Kate Elliot Aisling Bea Dan Desmin Borges Leonore Pool Karen Pittman Kaylyn Zoe Chao Jerry Joseph Bessette

"Living with Yourself " bei Netflix: Ein Trailer

Sehen Sie hier vorab einen Trailer zum Netflix-Original "Living with Yourself":

Kritik: Wie wird "Living with Yourself" beurteilt?

Zur neuen Serie "Living with Yourself" liegen aktuell noch keine Kritken vor, da diese erstmals am 18. Oktober zu sehen sein wird. Wir werden die Kritiken zur Serie jedoch selbstverständlich zu gegebener Zeit nachreichen. (AZ)

