"Locke & Key": Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

"Locke & Key" ist auf Netflix zu sehen. Alles zu Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer finden Sie hier.

Die Mysteryserie "Locke & Key" ging im Februar auf Netflix an den Start. Die Serie entführt die Zuschauer in ein altehrwürdiges Familienanwesen voller Geheimnisse.

Hier finden Sie alle Infos rund um Datum, Handlung, Besetzung und Trailer in der Übersicht.

"Locke & Key": Wann war Start-Termin der ersten Staffel auf Netflix?

"Locke & Key" ist in Deutschland seit dem 7. Februar 2020 auf Netflix im Stream verfügbar. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

"Locke & Key" auf Netflix: Handlung und Folgen von Staffel 1

Im Zentrum von „Locke & Key“ stehen drei Geschwister, die nach dem grausamen Mord an ihrem Vater gemeinsam mit ihrer Mutter Nina Locke nach Maine in das Haus ihrer Vorfahren ziehen, das Keyhouse. Dieses Haus kommt allerdings mit einer Reihe magischer Schlüssel, die den Bewohnern eine ganze Bandbreite von Kräften und Fähigkeiten verleihen. Noch ahnen die Lockes nicht, dass auch ein gefährlicher Dämon die Schlüssel um jeden Preis in seinen Besitz bringen will und daher die Bewohner zu manipulieren versucht.

Das sind die Episoden der 1. Staffel von "Locke & Key":

"Crown of Shadows" "Dissection" "Echoes" "Family Tree" "Head Games" "Ray of F*ing Sunshine" "The Black Door" "The Keepers of the Keys" "Trapper/Kepper" "Welcome to Matheson

Schauspieler im Cast: Das ist die Besetzung bei "Locke & Key"

Hier sehen Sie in unserer Übersicht, welche Schauspieler die Hauptrollen in "Locke & Key" spielen:

Rolle Schauspieler Bode Locke Jackson Robert Scott Tyler Locke Connor Jessup Kinsey Locke Emilia Jones Ellie Whedon Sherri Saum Gabe Griffin Gluck Nina Locke Darby Stanchfield Dodge Laysla De Oliveira Scot Petrice Jones Sam Lesser Thomas Mitchell Barnet

"Locke & Key": Der offizielle Trailer zu Staffel 1

Sehen Sie hier den offiziellen Trailer zu "Locke & Key":

