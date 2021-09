"Locke & Key", Staffel 2 auf Netflix: Alle Infos zu Start, Handlung und Besetzung

"Locke & Key" ist demnächst mit Staffel 2 auf Netflix zu sehen. Wir informieren Sie hier über die Handlung und die Besetzung. Am Ende des Artikels finden Sie zudem einen Trailer.

"Locke & Key" geht demnächst mit der zweiten Staffel bei Netflix an den Start. Die Mystery-Serie basiert auf den gleichnamigen Comics von Gabriel Rodrigez und Joe Hill und geht nun beim Streaming-Dienst in eine neue Runde.

Wann ist der Start-Termin? Worum geht es in der Serie? Hier in unserem Artikel erfahren Sie alles, was Sie zum Staffel-Start von "Locke & Key" wissen müssen.

Start-Termin: Ab wann ist Staffel 2 von "Locke & Key" bei Netflix zu sehen?

Netflix hat den Start der Horror-Serie "Locke & Key" für Freitag, den 22. Oktober 2021 angekündigt. Dort kann Staffel 2 ab 9.00 Uhr am Vormittag abgerufen werden.

Wenn Sie "Locke & Key" streamen möchten, ist jedoch der Abschluss eines Abonnements nötig. Laut Anbieter fallen hierfür aktuell 7,99 Euro für ein Standard-Abo an, ein Premium-Abo schlägt mit 15,99 Euro zu Buche. Bei Letzterem kann das Angebot gleichzeitig in 4k-Qualität auf bis zu fünf Geräten abgerufen werden. Zudem besteht für Neukunden die Möglichkeit, das Programm einen Monat kostenlos zu testen.

Handlung: Darum geht es in Staffel 2 von "Locke & Key" auf Netflix

Es ist zu erwarten, dass die zweite Staffel von "Locke & Key" an die erste Staffel anknüpfen wird. Diese endete damit, dass die Locke-Geschwister von einem Dämon hereingelegt wurden. Dies hatte zur Folge, dass die Kinder Ellie in das Nichts hinter der Omega-Tür warfen. Zudem scheint es, als würde die dunkle Kreatur jetzt auch Eden Hawkins kontrollieren. Nun müssen die Lockes eine Lösung für die dramatische Situation finden.

Da die Mystery-Serie auf den Comcis von Gabriel Rodríguez und Joe Hill basiert, ist zu vermuten, dass sich auch die Serie an der vorgegebenen Storyline orientiert. Dennoch wichen die Drehbuchautoren bereits einige Male von der eigentlichen Geschichte ab, um neue Akzente zu setzen.

"Locke & Key": Die Folgen in Staffel 2

Wie viele Folgen die neue Staffel der Serie haben wird, ist bislang noch nicht bekannt. Die erste Staffel enthielt 10 Episoden. Sobald mehr über die einzelnen Folgen bekanntgegeben wurde, reichen wir diese Information an dieser Stelle nach.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Locke & Key"?

In Staffel 2 wird die Locke-Familie erneut von den bereits aus Staffel 1 bekannten Schauspielern verkörpert. Aber auch neue Charaktere stoßen in der zweiten Staffel zum altbekannten Cast. Das sind die Schauspieler aus Staffel 2 von "Locke & Key" im Überblick:

Rollenname Schauspieler Nina Locke Darby Stanchfield Tyler Locke Connor Jessup Kinsey Locke Emilia Jones Bode Locke Jackson Robert Scott Duncan Locke Aaron Ashmore Scot Cavendish Petrice Jones Sam Lesser Thomas Mitchell Barnett Jamie Bennett Liyuo Abere Josh Bennett Brendan Hines Eden Hawkins Hallea Jones

Trailer zu "Locke & Key": Erste Einblicke in Staffel 2

Wenn Sie sich bereits vorab einen ersten Eindruck zur neuen Staffel von "Locke & Key" verschaffen wollen, haben wir hier den offiziellen Trailer für Sie:

(AZ)