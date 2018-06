vor 27 Min.

Löwen, Tiger, Jaguar und Bär aus Eifel-Zoo ausgebrochen

Ein Löwe im Eifel-Zoo in Lünebach bei Bitburg: Aus dem Zoo in Rheinland-Pfalz sind am Freitag mehrere gefährliche Wildtiere ausgebrochen.

Aus einem Zoo in Lünebach bei Bitburg (Rheinland-Pfalz) sind am Freitag mehrere gefährliche Wildtiere ausgebrochen. Ein Bär wurde bereits erschossen.

Bei den Tieren, die aus dem Eifel-Zoo in Bitburg ausbrachen, handle sich um einen Bären, zwei Tiger, zwei Löwen und einen Jaguar, sagte ein Sprecher der zuständigen Kreisverwaltung in Bitburg in der Eifel der Nachrichtenagentur AFP.

Der Bär wurde demnach bereits erschossen, nach den übrigen Tieren wurde mit einem Großaufgebot gesucht. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben und ausgebrochene Tiere der Polizei zu melden.

Es handelt sich um den Eifel-Zoo in Lünebach. Dieser beherbergt nach eigenen Angaben rund 60 exotische und einheimische Tierarten und insgesamt rund 400 Tiere auf 30 Hektar, darunter Sibirische Tiger und Löwen.

Der Kölner Kaufmann Hans Wallpott erwarb 1965 Teile des heutigen Zoogeländes, das früher zur Fischzucht diente. Mit den Jahren wurde der Zoo ausgebaut und erweitert. Bis heutig ist der Eifel-Zoo im Besitz der Familie Wallpott.

Der Eifel-Zoo in Lünebach war schon einmal in den Schlagzeilen. 2010 war ein dreijähriges Mädchen über einen rund einen Meter hohen Zaun geklettert und in das Bärengehege des Zoos gelangt. Sofort sprang der Vater hinterher, doch ein Kragenbär hatte das Mädchen bereits angegriffen und ihm gegen die Stirn geschlagen.

Kurz darauf bekam ihr Vater sie zu fassen, doch als er das Mädchen aus dem Gehege bringen wollte, griff der Bär auch ihn an. Der Vater wurde am Bein verletzt, er konnte jedoch seine Tochter retten.

2016 waren zwei Löwen im Leipziger Zoo aus ihrem Gehege ausgebrochen. Zu dem Zeitpunkt war der Zoo noch geschlossen. Einer der Löwen musste erschossen werden, das andere Tier konnte in das Gehege zurückgedrängt werden. (dpa/AZ)

