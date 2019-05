08:15 Uhr

Löwenangriff in Hodenhagen - Tierpfleger schwer verletzt

Als ein Tierpfleger das Löwengehege im Serengeti-Park Hodenhagen betritt, greifen die Tiere an. Der Mann muss schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen werden.

Zwei Löwen haben im Serengeti-Park in Hodenhagen einen Tierpfleger angegriffen und ihn schwer verletzt. Es war am Samstagmorgen zu dem Vorfall gekommen, als der Pfleger das Gehege betrat, in dem die beiden kastrierten männlichen Löwen in einem gesonderten Bereich ihr Fleisch bekamen. Ein Kollege des Pflegers und der Tierinspektor des Parks bekamen den Angriff mit und schafften es die Löwen von ihrem Opfer abzubringen. Anschließend brachten sie den 24-Jährigen in Sicherheit, sagte die Sprecherin des Serengeti-Parks Asta Knoth.

In Lebensgefahr schwebe der Pfleger aber nicht, sagte ein Polizeisprecher in Walsrode am Samstag - Er sei während des Transports wach und ansprechbar gewesen. Die Mitarbeiter des Tierparks reagierten schockiert und schwer getroffen auf den Angriff der Tiere. Es ist bislang unklar, warum der 24-Jährige gleichzeitig mit den Löwen im Gehege war. Laut der Sprecherin handle es sich um einen erfahrenen Mitarbeiter.

Löwenangriff im Serengeti-Park: Besucher bekamen nichts mit

Für die Besucher des Parks bestand durch das Unglück keine Gefahr. Nach Einschätzung der Polizei haben die Besucher nichts von dem Vorfall mitbekommen. Park-Sprecherin Knoth sagte, die Fütterung habe nicht im Außengehege stattgefunden, das von den Zuschauern einsehbar ist, sondern in einem gesonderten Bereich. Die Tiere hätten die Außenanlage erst nach der Fütterung wieder betreten dürfen.

Vor fünf Jahren hatte es im Serengeti-Park bereits einen Vorfall mit Löwen gegeben. Ein Löwe sprang an die Scheibe eines Safari-Busses, mit dem Besucher gerade durch die Außenanlage des Parks fuhren. Die Raubkatze zerschlug die Scheibe und blieb mit seinen Vorderpfoten kurz hängen, konnte jedoch nicht in das Innere des Busses vordringen. Direkt hinter der zertrümmerten Scheibe saß eine Familie, die durch fliegende Glassplitter leicht verletzt wurde. (dpa)

