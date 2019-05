vor 29 Min.

Löwenangriff in Hodenhagen wohl wegen menschlichem Versagen

Schwer verletzt überlebte ein Tierpfleger einen Löwenangriff im Serengeti-Park Hodenhagen. Geschäftsführer Sepe geht von menschlichem Versagen als Ursache aus.

Zwei Löwen haben im Serengeti-Park in Hodenhagen einen Tierpfleger angegriffen und ihn schwer verletzt. Es war am Samstagmorgen zu dem Vorfall gekommen, als der Pfleger das Gehege betrat, in dem die beiden kastrierten männlichen Löwen in einem gesonderten Bereich ihr Fleisch bekamen. Am Sonntag meldete sich nun der Geschäftsführer des Parks, Fabrizio Sepe, zu Wort. Er gehe von menschlichem Versagen als Ursache des Unglücks aus, heißt es in einem Bericht des NDR.

Der 24 Jahre alte Tierpfleger habe wohl gedacht, die Tiere wären noch im Stall. Eigentlich ist es eine Grundregel, das Gehege erst zu betreten, wenn klar ist, wo sich die Tiere gerade befinden. Dieser Fehler kam dem Mann teuer zu stehen. Statt einem leeren Gehege fand er sich plötzlich zwei rund 280 Kilo schweren Löwen gegenüber, die, so Sepe, wie in der freien Wildbahn reagierten. Sie bissen dem Tierpfleger mehrmals in den Brustkorb, zerstörten dabei mehrere Rippen. Innere Organe wurden laut NDR jedoch nicht verletzt. Er wurde noch am Samstag operiert und werde wohl, so Sepe, wieder vollständig genesen.

Dass das Unglück relativ glimpflich ausging, verdankt der Tierpfleger wohl dem beherzten Eingreifen seiner Kollegen. Wie der NDR berichtet, waren die beiden Pfleger den Angriff aufmerksam geworden und konnten die Löwen durch Schreien ablenken und schließlich verjagen. Auch dass die Löwen gerade gefüttert wurden, sei Glück gewesen. So reagierten sie weitaus weniger aggressiv.

Warum der 24-Jährige sich nicht an die sonst vorgeschriebene Sicherheitskette gehalten habe, ist noch unklar. Laut einer Sprecherin des Parks handle es sich bei ihm um einen erfahrenen Mitarbeiter. Zwar werde von einem unglücklichen und tragischen menschlichen Versagen ausgegangen, so der Geschäftsführer des Parks. Dennoch werde überprüft, "wo es möglicherweise gehakt hat".

Löwenangriff im Serengeti-Park: Besucher bekamen nichts mit

Für die Besucher des Parks bestand durch das Unglück keine Gefahr. Nach Einschätzung der Polizei haben die Besucher nichts von dem Vorfall mitbekommen. Park-Sprecherin Knoth sagte, die Fütterung habe nicht im Außengehege stattgefunden, das von den Zuschauern einsehbar ist, sondern in einem gesonderten Bereich. Die Tiere hätten die Außenanlage erst nach der Fütterung wieder betreten dürfen.

Vor fünf Jahren hatte es im Serengeti-Park bereits einen Vorfall mit Löwen gegeben. Ein Löwe sprang an die Scheibe eines Safari-Busses, mit dem Besucher gerade durch die Außenanlage des Parks fuhren. Die Raubkatze zerschlug die Scheibe und blieb mit seinen Vorderpfoten kurz hängen, konnte jedoch nicht in das Innere des Busses vordringen. Direkt hinter der zertrümmerten Scheibe saß eine Familie, die durch fliegende Glassplitter leicht verletzt wurde. (ne, dpa)

