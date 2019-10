vor 42 Min.

"Lost in Space" Staffel 2: Start, Folgen, Stream, Schauspieler, Trailer, Kritik

"Lost in Space": Heiligabend gibt es die 2. Staffel bei Netflix. Die Serie ist die moderne Neu-Interpretation der SciFi-Reihe aus der 1960ern. Hier finden Sie alle Infos: Start, Folgen, Besetzung, Stream und Kritik.

Staffel 2 als Weihnachtsgeschenk: Das Netflix-Original "Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten" greift die gleichnamige US-amerikanische Science-Fiction-Serie aus den 1960ern auf, die ihrerseits auf der Comic-Reihe "Family Robinson" (1962) und indirekt auf dem Kinderbuch "Der Schweizerische Robinson" von Johann David Wyss basiert. Hier geben wir Ihnen alle wichtigen Infos zu der Netflix-Eigenproduktion: Ab wann ist Staffel 2 der Serie im Stream verfügbar? Worum dreht sich die Handlung der Folgen? Welche Schauspieler gehören zur Besetzung? Gibt es schon Kritiken? Auch einen Trailer können wir Ihnen anbieten.

"Lost in Space", Staffel 2: Wann startet die Serie bei Netflix im Stream?

Netflix bringt die zweite Staffel der Serie als Weihnachtsgeschenk: Start ist am 24. Dezember 2019.

Die Folgen von "Lost in Space": Worum dreht sich die Handlung der 2. Staffel?

30 Jahre in der Zukunft wurde das All inzwischen von Menschen kolonialisiert. Die Familie Robinson gehört zu den wenigen Auserwählten, die in einer neuen Welt nach einem besseren Leben streben. Doch als die Kolonisten auf dem Weg zu ihrem neuen Zuhause plötzlich vom Kurs abkommen, müssen sie neue Verbündete suchen und noch stärker zusammenhalten, um in der fremden und menschenfeindlichen Umgebung, Lichtjahre von ihrem Heimatort entfernt, überleben zu können.

"Lost in Space" - die Besetzung: Welche Schauspieler gehören zum Cast der Netflix-Serie?

Die Hauptrollen in "Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten" spielen Toby Stephens ("Black Sails", "James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag") als John Robinson sowie Molly Parker ("House of Cards", "Deadwood") als Maureen Robinson. Die Robinson-Kinder werden verkörpert von Taylor Russell ("Falling Skies") in der Rolle der willensstarken und selbstbewussten Judy, Mina Sundvall ("Maggies Plan", "Freeheld – Jede Liebe ist gleich") als das geistreiche und entschlossene Sandwichkind Penny sowie Max Jenkins ("Sense8", "Betrayal") als der neugierige und sensible Sohn Will Robinson. Mit den Robinsons gestrandet sind zwei Außenseiter, die sich zufällig begegnet sind und beide einen Hang zur Täuschung haben: Der beunruhigend charismatische Dr. Smith wird von Parker Posey, der ungewollt charmante Don West von Ignacio Serricchio gespielt.

Produziert wird die Serie von Legendary Television. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Matt Sazama und Burk Sharpless.

"Lost in Space" - der Trailer

Was sagt die Kritik zur Staffel 2 der Netflix-Serie "Lost in Space"?

Bisher noch nichts. Sobald wichtige Rezensenten sich zu Wort melden, werden wir Ihnen deren Urteil hier nachreichen. (AZ)

Themen folgen