Staffel 3 von "Lost in Space": Start, Folgen und Besetzung der Netflix-Serie

Auf Netflix läuft Staffel 3 der Science-Fiction-Serie "Lost in Space". Wir zeigen Ihnen alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung und Handlung. Zudem finden Sie hier auch den deutschen Trailer.

Anfang Dezember 2021 startet Staffel 3 der Netflix-Serie "Lost in Space - Verschollen zwischen fremden Welten". Nach Angaben von Netflix wird es die letzte Staffel der US-amerikanischen Science-Fiction-Serie sein.

Wann war der Start der Serie? Wie viele Folgen gibt es? Aus welchen Schauspielern setzt sich der Cast zusammen? Und um was handelt Staffel 3 von "Lost in Space - Verschollen zwischen fremden Welten"? Hier erklären wir Ihnen alle wichtigen Infos.

Wann startet Staffel 3 von "Lost in Space"? Start der Serie auf Netflix

"Netflix" hatte den Start von "Lost in Space - Verschollen zwischen fremden Welten" für Mittwoch, den 1. Dezember 2021, angekündigt. Alle Folgen der dritten Staffel sind seit diesem Tag bei dem Streaming-Anbieter Netflix zu sehen.

"Lost in Space" auf Netflix: Alle Folgen von Staffel 3

Insgesamt besteht die dritte und letzte Staffel der Netflix-Serie aus acht Folgen. Alle Folgen werden am 1. Dezember 2021 auf der Streaming-Plattform veröffentlicht.

Three Little Birds

Contact

The New Guy

Nothing Left Behind

Stuck

Final Transmission

Contingencies on Contingencies

Trust

Besetzung: Welche Schauspieler sind bei "Lost in Space" - Staffel 3 dabei?

Der Cast der Weltraum-Serie setzt sich wieder aus den alt bekannten Gesichtern von Staffel 1 und 2 zusammen. Diese Schauspieler wurden bisher als Besetzung von "Lost in Space - Verschollen zwischen fremden Welten" - Staffel 3 bekannt gegeben:

Schauspieler Rolle Molly Parker Maureen Robinson Toby Stephens John Robinson Maxwell Jenkins Will Robinson Taylor Russell McKenzie Judy Robinson Mina Sundwall Penny Robinson Ignacio Serricchio Don West Parker Posey Dr. Smith

Handlung von "Lost in Space": Um was geht Staffel 3 auf Netflix?

Staffel 3 ist die letzte Staffel von "Lost in Space - Verschollen zwischen fremden Welten" auf Netflix. Jetzt geht es für Familie Robinson nochmal um Alles und ihr Überlebensinstikt wird unter Beweis gestellt. Nach einem Jahr Festsitzen auf einem mystischem Planeten, müssen die Hauptdarsteller Judy, Penny, Will und auch der Roboter 97 junge Kolonisten retten und umquartieren. Doch davor kommen in Staffel 3 Geheimnisse ans Licht, die ihr Leben auf den Kopf stellen.

In der Zwischenzeit versuchen John und Maureen Robinson zusammen mit Don West alles, um ihre Kinder zu finden und wieder mit ihnen zusammen zu kommen. Sie alle müssen sich in der letzten Staffel also nicht nur gegen die größte außerirdische Gefahr behaupten, sondern auch damit fertig werden, verschollen und fernab von den Liebsten und engsten Vertrauten zu sein.

Trailer von "Lost in Space" - Staffel 3 auf Netflix

Hier finden Sie den Trailer der dritten und letzten Staffel der Netflix-Serie "Lost in Space - Verschollen zwischen fremden Welten":

