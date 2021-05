Lotto-Ziehung

Lottozahlen heute: Gewinnzahlen aktuell vom Samstag, 15.5.21

Hier finden Sie jede Woche die Lottozahlen vom Lotto am Samstag.

Sie suchen die richtigen Lottozahlen heute am Samstag, 15.5.21? Die Gewinnzahlen vom Lotto am Samstag finden Sie immer aktuell in diesem Artikel.

Mit den Lottozahlen vom Samstag, 15.5.21, lässt sich viel Geld gewinnen - die Chance darauf ist jedoch gering. Die Gewinnzahlen beim Lotto 6 aus 49 werden immer gegen 19.30 Uhr gezogen. Das Ergebnis der Ziehung finden Sie jede Woche aktuell und sofort hier - samt den richtigen Zahlen der Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6: Lottozahlen heute: Gewinnzahlen aktuell vom Samstag, 15.5.21 Lottozahlen : wird noch gezogen

: wird noch gezogen Superzahl: wird noch gezogen Spiel 77 und Super 6: Zahlen von Samstag, 15.5.21 Spiel 77 : wird noch gezogen

: wird noch gezogen Super 6: wird noch gezogen (Alle Angaben ohne Gewähr) Die Zahlen vom Mittwoch finden Sie immer hier: Lottozahlen vom Mittwoch. Ziehung beim Lotto 6 aus 49: Aktuelle Quoten zu den Lottozahlen Die Quoten vom Lotto 6 aus 49 am Samstag werden normalerweise am Montag nach der Ziehung veröffentlicht. Sie finden die Gewinnquoten immer aktuell hier: Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 2 6 Richtige 3 5 Richtige + SZ 4 5 Richtige 5 4 Richtige + SZ 6 4 Richtige 7 3 Richtige + SZ 8 3 Richtige 9 2 Richtige + SZ Lotto am Samstag: Uhrzeit der Ziehung und Annahmeschluss der Lottozahlen Beim Samstagslotto beginnt die Ziehung immer um 19.25 Uhr. Wenige Minuten später stehen die Lottozahlen fest. Wer beim Lotto 6 aus 49 mitspielen möchte, sollte vorher den Annahmeschluss für die Gewinnzahlen beachten. Diese unterscheiden sich je nach Bundesland ein bisschen. Hier ein Überblick: Bundesland Annahmeschluss beim Lotto am Samstag Baden-Württemberg 19.00 Uhr Bayern 19.00 Uhr Berlin 19.00 Uhr Brandenburg 19.00 Uhr Bremen 19.00 Uhr Hamburg 18.59 Uhr Hessen 19.00 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 19.00 Uhr Niedersachsen 19.00 Uhr Nordrhein-Westfalen 18.59 Uhr Rheinland-Pfalz 19.00 Uhr Saarland 19.00 Uhr Sachsen 19.00 Uhr Sachsen-Anhalt 19.00 Uhr Schleswig-Holstein 19.00 Uhr Thüringen 19.00 Uhr Gewinnzahlen beim Lotto 6 aus 49: Chance auf richtige Lottozahlen ist gering Die Wahrscheinlichkeit, den Hauptgewinn mit den richtigen Zahlen zu holen, liegt gerade einmal bei 1 zu 140 Millionen. Das ist noch einmal etwas niedriger als beim Eurojackpot. Wer Lotto online über die Lottogesellschaft seines Bundeslandes - etwa unter lotto-bayern.de - getippt hat, kann sich auf der jeweiligen Webseite anmelden. Der Bereich "Mein LOTTO" zeigt alle Spielscheine, Gewinne und Buchungen. Unter der Rubrik "Kontoauszug" lässt sich dann auch sehen, ob und wie viel man bei der Ziehung gewonnen hat. Das geht allerdings nur nachdem die Quoten offiziell bekannt gemacht wurden - im Fall vom Lotto am Samstag also ebenfalls ab Montag. Lotto ist ein Glücksspiel und kann als solches süchtig machen. Wenn Sie bei sich oder anderen Kennzeichen einer Spielsucht vermuten, wenden Sie sich an einen professionellen Suchtberater. Hier bietet sich zum Beispiel die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) an. Sie können die Experten telefonisch unter 0800 1 37 27 00 kontaktieren. Der Anruf ist kostenlos. Wer für künftige Lotto-Tipps ein wenig Inspiration braucht, kann einen Blick auf die offizielle Webseite von Lotto werfen. Dort erfahren Sie, wie oft welche Zahl seit 1955 gezogen wurde. So lange gibt es Deutschlands bekanntestes Glücksspiel nämlich schon. Weitere Lotterien: Hier die aktuellen Eurojackpot-Gewinnzahlen.

Und hier die Gewinnzahlen der Glücksspirale.

