Lotto am Samstag: Lotto-Jackpot wurde am 18.5.19 nicht geknackt

Die Lottozahlen vom Lotto am Samstag, 18.5.19, haben keinen Gewinner zum Millionär gemacht. Kein Spieler tippte alle richtigen Gewinnzahlen. Die Lottoquoten.

Der Lotto-Jackpot ist am Samstag nicht geknackt worden. Kein Spieler tippte alle sechs Gewinnzahlen plus Zusatzzahl richtig und gewann damit zwei Millionen Euro, wie die Lottoquoten aktuell zeigen. Damit steigt die Summe im Lotto-Jackpot auf vier Millionen Euro an. Immerhin: Sieben Spieler dürfen sich über rund 220.000 Euro freuen.

Am vergangenen Mittwoch war der Lotto-Jackpot geknackt worden. Der Gewinner konnte sich über acht Millionen Euro freuen. Bei der Ziehung kam es zu einem Fehler: Das Ziehgerät spuckte die Kugel mit der Ziffer "25" aus - und danach auch die Kugel mit der Ziffer "1" in das selbe Behältnis. Die "25" blieb gültig, die "1" wurde nicht gezählt und auf ein Ersatz-Ziehgerät ausgewichen. (Mehr dazu: Panne bei Lotto-Ziehung: Zwei Kugeln landen übereinander )

Die Gewinnzahlen vom Lotto am Samstag finden Sie hier:

Aktuelle Lottozahlen vom Samstag, 18.5.2019

Lottozahlen: 11 - 26 - 32 - 39 - 43 - 47

Superzahl: 4

Spiel 77: 1 - 6 - 5 - 5 - 8 - 5 - 7

Super 6: 2 - 5 - 9 - 4 - 1 - 2

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Lottoquoten vom Lotto am Samstag, 18.5.19

Spieleinsatz: 41.437.512,00 €

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 0 × unbesetzt 2 6 Richtige 7 × 220.445,60 € 3 5 Richtige + SZ 79 × 9.766,50 € 4 5 Richtige 747 × 3.098,60 € 5 4 Richtige + SZ 4.566 × 168,90 € 6 4 Richtige 41.582 × 37,10 € 7 3 Richtige + SZ 76.833 × 20,00 € 8 3 Richtige 719.859 × 9,60 € 9 2 Richtige + SZ 527.112 × 5,00 €

Gewinnzahlen beim Lotto 6 aus 49: Chance auf Lottozahlen gering

Den Jackpot zu knacken, ist beim Lotto 6 aus 49 nicht leicht. Die Wahrscheinlichkeit, den Hauptgewinn mit den richtigen Zahlen zu holen, liegt gerade einmal bei 1 zu 140 Millionen. Nur weil viele Spieler an Lotto am Samstag und am Mittwoch teilnehmen, wird der Jackpot regelmäßig geleert.

Wer ein wenig Inspiration braucht, kann einen Blick auf die offizielle Webseite von Lotto werfen. Dort erfahren Sie, wie oft welche Zahl seit 1955 gezogen wurde.

Die 6 ist die bisher am häufigsten gezogene Lottozahl. Genau 586 mal brachte sie einem Spieler Glück.

Auf Platz 2 der meistgezogenen Zahlen landet die 32. Sie wurde 568 mal gezogen.

Es folgen die Zahlen 49, 26 sowie die 38.

Die 13 scheint ihrem Ruf als Unglückszahl alle Ehre zu machen: Sie wurde bislang am seltensten gezogen. Ebenfalls selten bringen Lottospielern die Zahlen 45, 8, 21 und 28 Glück.

Wer Lotto online über die Lottogesellschaft seines Bundeslandes - etwa unter lotto-bayern.de - getippt hat, kann sich auf der jeweiligen Webseite anmelden. Der Bereich "Mein LOTTO" zeigt alle Spielscheine, Gewinne und Buchungen. Unter der Rubrik "Kontoauszug" lässt sich dann auch sehen, ob und wie viel man bei der Ziehung gewonnen hat.

Leiden Sie unter Glücksspielsucht? 1 / 12 Zurück Vorwärts Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bietet Hilfe bei Spielsucht an. Testen Sie sich selbst: Wie oft antworten Sie bei den kommenden acht Fragen mit "ja"?

Setzen Sie beim Glücksspiel mehr Geld ein, als Sie sich leisten können?

Haben Sie schon versucht, weniger zu spielen, aber es hat nicht geklappt?

Werden Sie unruhig und gereizt, wenn Sie nicht spielen können?

Sind Sie schon kritisiert worden, weil Sie so viel spielen?

Fühlen Sie sich schuldig, weil Sie mit dem Spielen nicht aufhören und viel Geld verlieren?

Spielen Sie weiter, um verlorenes Geld zurückzuholen?

Haben Sie sich Geld geliehen, um weiter zu spielen?

Haben Sie andere Personen um Geld gebeten, um Ihre Spielschulden zu bezahlen?

Jede Ja-Antwort ist ein ernstes Zeichen einer möglichen Glücksspielsucht, so die BZgA. Die Empfehlung: Reden Sie mit einer nahestehenden Person darüber oder wenden Sie sich an eine Beratungsstelle.

Die Telefonnummer der BZgA lautet 0800/1372700 und ist kostenlos.

Die Beratungszeiten sind Montag bis Donnerstag, 10 bis 22 Uhr, und Freitag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr.

Lotto ist ein Glücksspiel und kann als solches süchtig machen. Wenn Sie bei sich oder anderen Kennzeichen einer Spielsucht vermuten, wenden Sie sich an einen professionellen Suchtberater. Hier bietet sich zum Beispiel die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) an. Sie können die Experten telefonisch unter 0800 1 37 27 00 kontaktieren. Der Anruf ist kostenlos.

Lottozahlen: Zahlen der letzten Ziehungen beim Lotto 6 aus 49

Lottozahlen und Quoten von Mittwoch, 15. Mai 2019

Lottozahlen: 13 - 18 - 21 - 35 - 36 - 45

Superzahl: 9

Spiel 77: 6466560

Super 6: 790529

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 1 × 8.196.785,00 € 2 6 Richtige 2 × 410.905,30 € 3 5 Richtige + SZ 49 × 8.385,80 € 4 5 Richtige 299 × 4.122,70 € 5 4 Richtige + SZ 1.616 × 254,20 € 6 4 Richtige 14.493 × 56,70 € 7 3 Richtige + SZ 31.463 × 26,10 € 8 3 Richtige 288.891 × 12,80 € 9 2 Richtige + SZ 244.232 × 5,00 €

Lottozahlen und Quoten von Samstag, 11. Mai 2019

Lottozahlen: 10 - 15 - 25 - 31 - 42 - 47

Superzahl: 0

Spiel 77: 1 - 7 - 3 - 2 - 8 - 2 - 4

Super 6: 9 - 6 - 9 - 0 - 5 - 8

Spieleinsatz: 43.389.250,00 €

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 0 × unbesetzt 2 6 Richtige 2 × 1.987.265,50 € 3 5 Richtige + SZ 64 × 13.049,00 € 4 5 Richtige 680 × 3.684,40 € 5 4 Richtige + SZ 3.042 × 274,50 € 6 4 Richtige 35.813 × 46,60 € 7 3 Richtige + SZ 57.707 × 28,90 € 8 3 Richtige 684.008 × 10,90 € 9 2 Richtige + SZ 442.974 × 5,00 €

