Lotto am Samstag: Das sind die Lottozahlen von heute, 8.12.18 Panorama

Lottozahlen vom Samstag heute aktuell: Hier finden Sie die Infos zur Lotto-6-aus-49-Ziehung vom 8.12.18 plus Infos zu Super 6, Spiel 77,Gewinnabfrage, Jackpot und Live-Stream.

Aktuelle Lottozahlen beim Lotto heute am Samstag: Sie hoffen auf das große Glück? Möglicherweise mit einem Millionengewinn? Sie träumen davon, den Lotto-Jackpot zu knacken oder in Super 6 und Spiel 77 richtig abzuräumen? Hier bekommen Sie alle Infos zum Samstagslotto am 8. Dezember 2018. Wir verraten Ihnen die Lottozahlen heute am Samstag in 6 aus 49, klären auf über Gewinnabfrage und Gewinnauskunft und berichten schnellstmöglich ab Montagvormittag über Lottoquoten am Samstag.

Bei uns bekommen Sie online alle Infos über aktuelle Lottozahlen heute beim Lotto am Samstag und die Informationen zu Gewinne, Gewinnquoten, Gewinnzahlen und Gewinnklassen.

Sie wollen die Ziehung der Lottozahlen live in der Übertragung in TV, Fernsehen oder online im Live-Stream sehen? Auch über die Ziehung der aktuellen Lottozahlen heute im Lotto 6 aus 49 haben wir für Sie alle Infos aufbereitet.

6 aus 49: Die Lottozahlen / Gewinnzahlen heute vom Samstag - Ziehung & Ergebnisse

Die Ziehung der Lottozahlen 6 aus 49 heute aktuell am Samstag hat folgende Ergebnisse gebracht:

Lottozahlen: 12 - 44 - 26 - 25 - 6 - 46

Superzahl: 3

Spiel 77: 7 - 4 - 1 - 8 - 2 - 6 - 1

Super 6: 0 - 6 - 1 - 0 - 9 - 2

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Lottoquoten heute am Samstag: Samstagslotto aktuell am 8.12.18

Die aktuellen Lottoquoten vom Samstag werden am Montagvormittag veröffentlicht. Sie finden sie dann hier:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ



2 6 Richtige



3 5 Richtige + SZ



4 5 Richtige



5 4 Richtige + SZ



6 4 Richtige



7 3 Richtige + SZ



8 3 Richtige



9 2 Richtige + SZ









Mit den Lottoquoten vom Lotto am Samstag steht fest, ob der Jackpot beim Lotto 6 aus 49 geknackt wurde und wie sich die Gewinne auf die einzelnen Gewinnklassen verteilen. Dabei sollten Sie sich stets darüber im Klaren sein, dass es schier unmöglich ist, den Jackpot beim Lotto zu knacken. Die Wahrscheinlichkeit, auf sechs richtige Lottozahlen plus Superzahl zu tippen, liegt bei gerade einmal 1 zu 140 Millionen.

Lotto 6 aus 49: Jackpot, Gewinnquoten, Gewinnklassen und Gewinn am Samstag

Der aktuelle Jackpot im Samstagslotto 6 aus 49 liegt in der Gewinnklasse 1 bei etwa 4 Millionen Euro (4.000.000 Euro).

In der Gewinnklasse 2 liegt der Jackpot bei etwa 1 Million Euro (1.000.000 Euro). Die Gewinnchance in der Gewinnklasse 1 liegt bei 1 : 139.838.160. Die Gewinnchance in der Gewinnklasse 2 liegt bei 1 : 15.537.573



Beim Spiel 77 liegt der Gewinn im Jackpot bei etwa 2 Millionen Euro (2.000.000 Euro).



Weitere Gewinnchancen heute aktuell beim Samstagslotto / Lotto am Samstag 6 aus 49

Klasse 1: 6 Richtige + Superzahl: 1 : 139.838.160,00 = 0,00000072 %

Klasse 2 6 Richtige: 1 : 15.537.573,33 = 0,0000064 %

Klasse 3 5 Richtige + SZ: 1 : 542.008,37 = 0,00018 %

Klasse 4 5 Richtige: 1 : 60.223,15 = 0,0017 %

Klasse 5 4 Richtige + Superzahl: 1 : 10.323,97 = 0,0097 %

Klasse 6 4 Richtige: 1 : 1.147,11 = 0,087 %

Klasse 7 3 Richtige + SZ: 1 : 566,56 = 0,18 %

Klasse 8 3 Richtige: 1 : 62,95 = 1,56 %

Klasse 9 2 Richtige + SZ: 1 : 75,54 = 1,31 %

Lottoziehung heute live in TV, Fernsehen und Stream: Aktuelle Lottozahlen 6 aus 49

Sie wollen die Lottoziehung bzw. die Ziehung der Lottozahlen beim Samstagslotto live verfolgen? Kein Problem. Die Lottozahlen am Samstag, 8. Dezember 2018, werden immer um 19.25 Uhr gezogen. Eine knappe halbe Stunde später werden sie in der ARD in TV, Fernsehen und Live-Stream bekannt gegeben. Wer direkt und live dabei sein will bei bei der Ziehung der Lottozahlen am Samstag kann dies hier im Live-Stream auf der Webseite von Lotto. Der Live-Stream zeigt online die Ziehung ab 19.25 Uhr - und das jeden Samstag. Nach der Lottoziehung 6 aus 49 werden die Zahlen für das Spiel 77, Super 6 und die Glücksspirale gezogen.

Übrigens: Die Ziehung der Zahlen, Lottozahlen und Gewinnzahlen beim Lotto am Mittwoch / Mittwochslotto wird im ZDF im TV gezeigt. Auch hier gibt es einen Live-Stream von lotto.de.

Lotto/Samstagslotto Gewinnabfrage und Gewinnauskunft

Wenn Sie Ihre Lottozahlen /Gewinnzahlen online getippt haben, können Sie diese über den Bereich Mein Lotto auf der Lotto-Webseite Ihres Bundeslandes online nachverfolgen. So erhalten Sie Auskunft über Spielscheine, Gewinne und Buchungen. Gewinnabfrage und Gewinnauskunft: Wer die Lotto-Zahlen 6 aus 49 online und mobil checken will, kann dies auch über eine App, bspw. die LOTTO Bayern App.

Gewinnabfrage und Gewinnauskunft per SMS: Sie wollen die Lottozahlen vom Lotto am Samstag 6 aus 49 über Ihr Handy oder Smartphone abrufen? Auch das ist möglich. Die Gewinnzahlen vom Samstagslotto können Sie über eine SMS an "LOTTO" abfragen. Direkt hinter LOTTO müssen Sie dann noch Ihre 19-stellige Spielauftragsnummer tippen. Zudem bietet Lotto die Gewinnabfrage und die Gewinnauskunft automatisiert über SMS und E-Mail an.

Lotto heute & aktuell: Was sind Spiel 77 und Super 6?

Spiel 77 ist eine Zusatz-Lotterie, die im Deutschen Lotto- und Totoblock an zwei Tagen die Woche (Mittwoch und Samstag) gezogen wird.

Super 6 ist wie Spiel 77 eine Zusatz-Lotterie, die im Deutschen Lotto- und Totoblock an 2 Tagen (Mittwoch und Samstag) die Woche gezogen wird.

Bei Spiel 77 wird bei jeder Ziehung eine siebenstellige Ziffernfolge (von 0000000 bis 9999999) als Gewinn-Zahl gezogen. Der Gewinn ist dann die Losnummer, die mit der Gewinnzahl übereinstimmen muss.

Super 6 wurde 1992 zuerst im Bundesland Saarland eingeführt und dann schrittweise von den anderen Landesgesellschaften übernommen. Die Ziehung von Super 6 findet nach wie vor in Saarbrücken statt.

Trivia über Lotto 6 aus 49: Das wussten Sie über Lotto wohl noch nicht

Der Begriff Lotto kommt vom italienischen Wort lotto von französisch lot. Dies bedeutet „Anteil“, „Los“, „Schicksal“, auch „Glücksspiel“ oder „Losspiel“.

In vielen Ländern gibt es ein Lotteriemonopol, etwa in Deutschland und Österreich.

Früher hieß die "Superzahl" noch "Zusatzzahl".

In Österreich wird beim Lotto übrigens 6 aus 45 gezogen.

In der Schweiz wird beim Lotto 6 aus 43 plus 1 gezogen.

Annahmeschluss: In den fast allen Bundesländern kann man die Spielscheine bis 18 Uhr ausfüllen und abgeben. Lediglich in Hamburg und Nordrhein-Westfalen ist schon um 17.59 Uhr Annahmeschluss.

Lotto 6 aus 49 aktuell: Lottozahlen heute am Samstag - wichtiger Hinweis

Wichtiger Hinweis: Lotto ist ein Glücksspiel und kann als solches süchtig machen. Wenn Sie bei sich oder anderen Anzeichen einer Spielsucht vermuten, wenden Sie sich an einen professionellen Suchtberater. Hierfür bietet sich zum Beispiel die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) an. Sie können die Experten telefonisch unter 0800 1 37 27 00 kontaktieren. Der Anruf ist kostenlos und Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 22 Uhr möglich, sowie Freitag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr.

Sie erhalten unter der Telefon-Hotline der BzgA...

gezielte Auskunft und Aufklärung über Glücksspielsucht. Informationen und Beratung zu bestehenden Hilfsangeboten vor Ort. konkrete Beratung bei persönlichen Problemen und schwierigen Lebenssituationen, die durch Glücksspielsucht oder problematisches Glücksspielverhalten entstanden sind. (AZ)

