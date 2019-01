vor 36 Min.

Lottozahlen heute, 23. Januar 2019: Jackpot wächst auf 30 Millionen Panorama

Lotto heute: Im Jackpot liegen am 23.01.19 stolze 30 Millionen Euro. Alles zur Ziehung, den aktuellen Gewinnzahlen und -quoten vom Lotto 6 aus 49 finden Sie hier.

Beim Lotto heute, 23. Januar 2019, liegen 30 Millionen Euro im Jackpot. Das ist eine vergleichsweise hohe Summe beim Lotto 6 aus 49. Der Grund dafür ist dieser: Der Jackpot wurde zuletzt vor etwa eineinhalb Monaten abgeräumt. Anfang Dezember setzten gleich zwei Spieler auf sechs richtige Lottozahlen plus die richtige Superzahl. Sie gewannen jeweils mehr als zwei Millionen Euro. Seitdem blieb der Jackpot unangetastet - und steigt bis heute immer weiter an.

Ob Sie heute das große Glück haben und den Lotto-Jackpot knacken? Das erfahren Sie mit der Ziehung, die beim Mittwochslotto stets am Mittwochabend um 18.25 Uhr stattfindet. Nach der Ziehung finden Sie die Lottozahlen, die Superzahl sowie die Gewinnzahlen für Spiel 77 und Super 6 an dieser Stelle:

Lottozahlen heute, 23.01.19

Lottozahlen : noch nicht ermittelt

: noch nicht ermittelt Superzahl : noch nicht ermittelt

: noch nicht ermittelt Spiel 77: noch nicht ermittelt

noch nicht ermittelt Super 6: noch nicht ermittelt

(alle Angaben ohne Gewähr)

Lotto heute: Am Mittwoch, 23.01.19, liegen 30 Millionen im Jackpot

Wer wissen will, ob der Jackpot abgeräumt wurde, muss sich beim Mittwochslotto noch ein wenig gedulden. Die Gewinnquoten werden am Donnerstagmorgen bekanntgegeben. Sobald das der Fall ist, finden Sie die Lottoquoten an dieser Stelle:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ --- --- 2 6 Richtige --- --- 3 5 Richtige + SZ --- --- 4 5 Richtige --- --- 5 4 Richtige + SZ --- --- 6 4 Richtige --- --- 7 3 Richtige + SZ --- --- 8 3 Richtige --- --- 9 2 Richtige + SZ --- ---

(alle Angaben ohne Gewähr)

Wichtig bei Lotto und anderen Lotterien: Es handelt sich hierbei um ein Glücksspiel. Die Chance auf den Lotto-Jackpot ist außerordentlich gering. Sie liegt bei gerade einmal 1 zu 140 Millionen (ausgeschrieben: 140.000.000).

Lotto 6 aus 49 kann süchtig machen

Beachten Sie beim Lottospielen deswegen immer: Lotto kann süchtig machen. Wenn Sie bei sich oder anderen Kennzeichen einer Spielsucht vermuten, wenden Sie sich an einen professionellen Suchtberater. Hierfür bietet sich zum Beispiel die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) an. Sie können die Experten telefonisch unter 0800 1 37 27 00 kontaktieren. Der Anruf ist kostenlos und Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 22 Uhr möglich, sowie Freitag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr.

Lesen Sie dazu auch unseren Ratgeber-Artikel: Wenn Glücksspiel gefährlich wird.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen