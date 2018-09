15:44 Uhr

Lotto vom Mittwoch, 19. September 2018: Zahlen und Quoten Panorama

Beim Lotto ging es um acht Millionen Euro. So viel lag am Mittwoch, 19. September 2018, im Jackpot.

Die Zahlen vom Mittwoch, 19. September 2018, hätten einen Lotto-Spieler zum Multimillionär machen können. Hier finden Sie die Treffer und Quoten der Ziehung.

Die Lottozahlen vom Mittwoch, 19. September, hätten einen glücklichen Gewinner um acht Millionen Euro reicher machen können. Diese Summe lag im Jackpot, nachdem bei den drei jüngsten Ziehungen niemand alle Lottozahlen richtig auf seinem Tippschein angekreuzt hatte.

Auch am Mittwoch gelang es niemandem, alle Zahlen richtig zu tippen. Das zeigen die Lottoquoten, die am Donnerstag veröffentlicht wurden. Immerhin sechs Spieler erhalten rund 140.000 Euro.

Hier finden Sie das Ergebnis der Ziehung - inklusive Spiel 77 und Super 6 sowie die Quoten.

Lottozahlen von Mittwoch, 19. September 2018

Lottozahlen: 3 - 5 - 8 - 19 - 30 - 47

Superzahl: 0

Spiel 77: 4 7 6 0 2 3 6

Super 6: 7 7 5 6 9 4

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Lotto: Die Quoten für Mittwoch, 19. September 2018

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 0 × unbesetzt 2 6 Richtige 6 × 139.684,60 € 3 5 Richtige + SZ 61 × 6.869,70 € 4 5 Richtige 746 × 1.685,20 € 5 4 Richtige + SZ 2.666 × 157,10 € 6 4 Richtige 31.139 × 26,90 € 7 3 Richtige + SZ 39.203 × 21,30 € 8 3 Richtige 463.209 × 8,10 € 9 2 Richtige + SZ 248.836 × 5,00 €

Lotto am Mittwoch: Sechs Richtige aus 49 Zahlen vorhersagen

Lotto 6 aus 49 ist nach eigenen Angaben von Lotto die beliebteste Lotterie der Deutschen und wird seit mehr als 60 Jahren gespielt. Das Ziel für die Spieler ist es, sechs Lottozahlen aus den Zahlen 1 bis 49 richtig vorherzusagen.

Zusätzlich zu diesen Gewinnzahlen kommt es noch darauf an, die richtige Superzahl auf dem Lottoschein stehen zu haben. Die Superzahl ist die letzte Ziffer der Spielscheinnummer, also eine Zahl zwischen 0 und 9.

Lottozahlen vom Mittwoch: Die Chance auf den Jackpot ist verschwindend gering

Doch auf die richtigen Lottozahlen zu tippen, ist nicht einfach. Die Chance auf den Jackpot liegt gerade einmal bei 1 zu 140 Millionen. Trotz hoher Beteiligung beim Lotto kommt es daher oft vor, dass niemand die Millionensumme abräumt - so wie in den vergangenen beiden Wochen. Der Jackpot steigt dann weiter.

Beim Lotto kostet jeder Tipp auf sechs Zahlen einen Euro plus Bearbeitungsgebühr. Außerdem können Spieler an Zusatzlotterien teilnehmen. Die Teilnahme am "Spiel 77" kostet 2,50 Euro. Um am Spiel "Super 6" teilzunehmen, werden 1,25 Euro fällig.

Lottospielen kann süchtig machen, warnen Experten. Die Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in Zusammenarbeit mit den Gesellschaften des Deutschen Lotto- und Totoblocks bietet Informationen und Aufklärung über die Themen Glücksspiel und Glücksspielsucht. Betroffene oder Angehörige bekommen unter anderem kostenlos und anonym über diese Hotline Hilfe: 0800 - 1 37 27 00. (AZ)

