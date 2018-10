vor 36 Min.

Lottozahlen: Heute bringen die Gewinnzahlen eine Million Panorama

Die Lottozahlen heute, 24. Oktober 2018, sind bis zu eine Million Euro wert. Das Ergebnis beim Lotto am Mittwoch erfahren Sie nach der Ziehung hier.

Beim Lotto am Mittwoch liegen eine Million Euro im Jackpot. Mehr sind die Lottozahlen heute nicht wert, da ein Spieler den Hauptgewinn bei der vergangenen Ziehung abgeräumt hatte: Mit den richtigen Gewinnzahlen holte er sich am Samstag über fünf Millionen Euro. Für die Spieler beim Lotto 6 aus 49 am Mittwoch bedeutet das: Der Jackpot startet wieder beim geringstmöglichen Hauptgewinn.

Lotto am Mittwoch: Uhrzeit der Ziehung

Wer dieses Geld heute abräumen möchte, benötigt eine sehr große Portion Glück: Die Wahrscheinlichkeit auf den Hauptgewinn liegt gerade einmal bei 1:140 Millionen - und ist damit verschwindend gering.

Da Lotto 6 aus 49 aber die beliebteste Lotterie der Deutschen ist und sehr viele Teilnehmer mitmachen, wird der Jackpot trotzdem immer wieder geknackt. Ob das auch heute der Fall ist?

Die Lottozahlen heute Abend werden gegen 18.30 Uhr gezogen. Das lässt sich dann hier auch auf dieser offiziellen Seite ab 18.25 Uhr im Live-Stream sehen.

Das Ergebnis der Ziehung finden Sie dann sofort hier - inklusive Spiel 77 und Super 6.

Lottozahlen heute, 24.10.18

Lottozahlen: stehen noch nicht fest

Superzahl: steht noch nicht fest

Spiel 77: stehen noch nicht fest

Super 6: stehen noch nicht fest

(Die Angaben sind wie immer ohne Gewähr)

Lottoquoten zu den aktuellen Gewinnzahlen

Jeder kann nach der Ziehung den Tippzettel mit den gezogenen Lottozahlen abgleichen - und im besten Fall jubeln. Allgemein wird am Donnerstagvormittag klar, ob der Jackpot geknackt wurde oder weiter steigt. Dann werden nämlich die Lottozahlen veröffentlicht - die sie dann hier finden:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 2 6 Richtige 3 5 Richtige + SZ 4 5 Richtige 5 4 Richtige + SZ 6 4 Richtige 7 3 Richtige + SZ 8 3 Richtige 9 2 Richtige + SZ

Lottozahlen: Spielregeln beim Lotto 6 aus 49

So setzen Sie beim Lotto am Mittwoch oder Samstag auf die Gewinnzahlen: Wie der Name von Lotto 6 aus 49 schon sagt, müssen sechs Zahlen aus einer Auswahl von 1 bis 49 angekreuzt werden.

Wer den Jackpot knacken möchte, benötigt aber auch die passende Superzahl. Dabei handelt es sich um die letzte Ziffer der Spielscheinnummer. Ein Tipp kostet übrigens einen Euro plus Beabreitungsgebühr. Die Teilnahme an Spiel 77 kostet 2,50 Euro und für Super 6 müssen 1,25 Euro gezahlt werden.

Die Lotto-Rekordgewinne in Deutschland 1 / 12 Zurück Vorwärts Bis zu 90 Millionen Euro: Das sind die Rekordgewinne beim Lotto in Deutschland:

90 MILLIONEN EURO: Diesen deutschen Lotto-Rekord stellte ein Spieler aus Baden-Württemberg im Jahr 2016 auf. Er knackte den Eurojackpot, nachdem das wochenlang keinem anderen gelungen war.

58,7 MILLIONEN EURO: Der Gewinn ging ins Rhein-Main-Gebiet. Am 5. Dezember 2014 war der Eurojackpot geknackt worden.

50,3 MILLIONEN EURO gewann im Mai 2017 ein Rentner aus Rheinland-Pfalz beim Eurojackpot.

49,7 MILLIONEN EURO: Ein Mann aus dem Raum Köln hatte zufällig Kleingeld in der Tasche und kreuzte daher beim Eurojackpot mehr Reihen als sonst an - was ihm bei der Ziehung am 1. Januar 2015 knapp 50 Millionen Euro einbrachte.

46,1 MILLIONEN EURO: Den bis dahin dicksten Gewinn in Deutschland streicht im April 2013 ein Spieler aus Hessen beim Eurojackpot ein.

45,4 MILLIONEN EURO teilen sich im Dezember 2007 drei Tipper (Lotto 6aus49) aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen.

37,7 MILLIONEN EURO: Den bisher größten deutschen Einzelgewinn beim Lotto 6aus49 heimst ein Tipper aus Nordrhein-Westfalen im Oktober 2006 ein.

37,1 MILLIONEN gewann im Mai 2016 ein Mann aus Nordrhein-Westfalen beim Lotto 6aus49 - und das ohne Superzahl bei einer Zwangsausschüttung.

35 MILLIONEN EURO teilen sich zwei Glückspilze aus Bayern und Niedersachsen im Februar 2009 (Lotto 6aus49).

32,8 MILLIONEN EURO gewann ein Spieler im September 2016 bei der zweiten Zwangsausschüttung der Lotto-Geschichte ohne Superzahl.

31,7 MILLIONEN EURO machen im September 2009 einen Lottospieler (6aus49) aus Bayern reich.

Ein Wort der Warnung noch: Glücksspiel kann süchtig machen - Lotto ist dabei keine Ausnahme. Sollten Sie Anzeichen dafür bei sich selbst oder anderen feststellen, sollten Sie sich sofort an einen Experten wenden. Dafür gibt es diese kostenlose Hotline: 0800 1 37 27 00. (AZ)

Themen Folgen