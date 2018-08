vor 39 Min.

Lottozahlen: Heute geht es um 12 Millionen Euro Panorama

Mit den Lottozahlen heute, 11. August 2018, lassen sich bis zu 12 Millionen gewinnen. Die Zahlen beim Lotto am Samstag erfahren Sie nach der Ziehung sofort hier.

Der Lotto-Jackpot wurde vergangenen Mittwoch nicht geknackt. Beim Lotto am Samstag liegt die höchstmögliche Gewinnsumme damit bei zwölf Millionen Euro. Haben Sie auf die richtigen Zahlen getippt?

Lotto am Samstag: Lottozahlen sind 12 Millionen Euro wert

Die Wahrscheinlichkeit auf den Jackpot beim Lotto 6 aus 49 ist aber auch verschwindend gering: Die Chance liegt gerade einmal bei 1:140 Millionen. Es ist beispielsweise wahrscheinlicher, von einem Blitz getroffen zu werden.

Und tatsächlich gelang am vergangenen Mittwoch niemandem , den Lotto-Jackpot zu knacken. Zwar hatten zwei Spieler sechs richtige getippt und kassierten dafür jeweils 1.597.535,60 Euro. Doch die passende Superzahl hatte keiner der beiden.

Deshalb liegen beim Samstags-Lotto heute 12 Millionen Euro im Jackpot. Ob Sie beim Lotto heute die richtigen Zahlen getippt haben, erfahren Sie am Samstagabend direkt nach der Ziehung um 19.30 Uhr hier.

Lottozahlen heute, 11. August 2018

Lottozahlen: noch nicht ermittelt

Superzahl: noch nicht ermittelt

Spiel 77: noch nicht ermittelt

Super 6: noch nicht ermittelt

Die Angaben sind ohne Gewähr.

Hoffnung auf richtige Lottozahlen kann süchtig machen

Lotto 6 aus 49 gibt es seit 1955 und ist die beliebteste Lotterie in Deutschland. Die Spielregeln sind einfach: Teilnehmer müssen auf dem Tippschein sechs aus 49 Zahlen ankreuzen. Für den Jackpot müssen aber nicht nur diese sechs Lottozahlen, sondern auch die Superzahl stimmen. Dabei handelt es sich um die letzte Ziffer der Spielscheinnummer.

Am häufigsten wurde laut Lotto-Statistik übrigens die 6 gezogen - nämlich 572 Mal. Die 13 wird beim Lotto am Samstag und Mittwoch ihrem Ruf as Unglückszahl gerecht. Sie wurde im Laufe der Jahrzehnte am seltensten gezogen, aber immerhin auch 452 Mal.

Ein wichtiger Hinweis: Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, kurz BZgA, warnt davor, dass Lottospielen süchtig machen kann. Betroffene können Hilfe bei Experten suchen - zum Beispiel über diese Hotline: 0800 - 1 37 27 00. (AZ)

Leiden Sie unter Glücksspielsucht? 1 / 12 Zurück Vorwärts Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bietet Hilfe bei Spielsucht an. Testen Sie sich selbst: Wie oft antworten Sie bei den kommenden acht Fragen mit "ja"?

Setzen Sie beim Glücksspiel mehr Geld ein, als Sie sich leisten können?

Haben Sie schon versucht, weniger zu spielen, aber es hat nicht geklappt?

Werden Sie unruhig und gereizt, wenn Sie nicht spielen können?

Sind Sie schon kritisiert worden, weil Sie so viel spielen?

Fühlen Sie sich schuldig, weil Sie mit dem Spielen nicht aufhören und viel Geld verlieren?

Spielen Sie weiter, um verlorenes Geld zurückzuholen?

Haben Sie sich Geld geliehen, um weiter zu spielen?

Haben Sie andere Personen um Geld gebeten, um Ihre Spielschulden zu bezahlen?

Jede Ja-Antwort ist ein ernstes Zeichen einer möglichen Glücksspielsucht, so die BZgA. Die Empfehlung: Reden Sie mit einer nahestehenden Person darüber oder wenden Sie sich an eine Beratungsstelle.

Die Telefonnummer der BZgA lautet 0800/1372700 und ist kostenlos.

Die Beratungszeiten sind Montag bis Donnerstag, 10 bis 22 Uhr, und Freitag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr.

Themen Folgen