vor 49 Min.

Lottozahlen: Heute geht es um neun Millionen Panorama

Mit den Lottozahlen heute, 8. August 2018, lassen sich bis zu neun Millionen gewinnen. Die richtigen Zahlen erfahren Sie nach der Ziehung beim Lotto am Mittwoch hier.

Die aktuellen Lottozahlen könnten einen Spieler gleich zum mehrfachen Millionär machen. Nachdem der Jackpot bei der vergangenen Ziehung erneut nicht geknackt wurde, liegen heute am 8. August 2018 neun Millionen im Jackpot.

Bei der Ziehung am Samstag hatte nicht einmal ein Spieler auf sechs Richtige ohne Superzahl getippt. Damit lag der höchste Gewinn bei rund 14.000 Euro, der an jeweils 56 Spieler für fünf richtige Lottozahlen plus Superzahl ging.

Lotto am Mittwoch: Ziehung der Lottozahlen live

Die Wahrscheinlichkeit auf den Jackpot beim Lotto 6 aus 49 ist aber auch verschwindend gering: Die Chance liegt gerade einmal bei 1:140 Millionen. Es ist beispielsweise wahrscheinlicher, von einem Blitz getroffen zu werden.

Da sehr viele Spieler mitmachen, wird der Hauptgewinn dennoch immer wieder abgeräumt. Ob das auch mit den Lottozahlen heute beim Lotto am Mittwoch der Fall ist? Die Ziehung startet um 18.25 Uhr und lässt sich dann hier auf dieser Seite im Live-Stream sehen. Natürlich erfahren Sie das Ergebnis aber auch direkt an dieser Stelle bei uns - inklusive Spiel 77 und Super 6.

Lottozahlen heute, 8. August 2018

Lottozahlen: noch nicht gezogen

Superzahl: noch nicht gezogen

Spiel 77: noch nicht gezogen

Super 6: noch nicht gezogen

Die Angaben sind ohne Gewähr.

Lottoquoten zu den aktuellen Zahlen

Nach der Ziehung kann jeder Spieler den Tippzettel mit den Lottozahlen abgleichen - und im besten Fall jubeln. Allgemein wird am Donnerstag gegen 10 Uhr bekannt, ob der Jackpot geknackt wurde. Die Lottoquoten zeigen dann, wie oft welcher Gewinn abgeräumt wurde. Die Quoten finden Sie dann hier:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 2 6 Richtige 3 5 Richtige + SZ 4 5 Richtige 5 4 Richtige + SZ 6 4 Richtige 7 3 Richtige + SZ 8 3 Richtige 9 2 Richtige + SZ

Eine Warnung noch: Da es beim Lotto am Mittwoch und Samstag um viel Geld geht, kann sich wie bei jedem Glücksspiel eine Sucht entwickeln. Wer Anzeichen dafür feststellt, sollte sich sofort an Experten werden. Dafür gibt es unter anderem diese kostenlose Hotline: 0800 - 1 37 27 00.

Themen Folgen