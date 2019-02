Lottozahlen heute: Gewinnzahlen vom 20.02.19 bringen eine Million

08:24 Uhr

Die Lottozahlen heute beim Lotto am Mittwoch sind eine Million Euro wert. Die Gewinnzahlen der aktuellen Ziehung vom 20.02.19 erfahren Sie bei uns.

Die Lottozahlen heute am 20.02.19 bringen deutlich weniger Geld als bei der vergangenen Ziehung. Da der Jackpot am Wochenende geknackt wurde, geht es beim Lotto am Mittwoch um den kleinstmöglichen Hauptgewinn von einer Million Euro.

Lottozahlen vom Mittwoch: Annahmeschluss und Uhrzeit der Ziehung

Wer beim Lotto 6 aus 49 mitspielt, muss den Annahmeschluss beachten. Für die Ziehung am Mittwoch muss der Spielschein bis spätestens 18 Uhr abgegeben werden - in Hamburg und Nordrhein-Westfalen genau genommen bis 17.59 Uhr. Am Samstag haben Spieler eine Stunde länger Zeit, ihre Tipps registrieren zu lassen.

Um welche Uhrzeit findet die Ziehung dann statt? Beim Lotto am Mittwoch startet sie um 18.25 Uhr und dauert wenige Minuten. Samstags werden die Gewinnzahlen ab 19.25 Uhr gezogen.

Die Ziehung lässt sich hier auf dieser Seite im Live-Stream sehen. Sie finden die Lottozahlen von heute aber auch direkt danach an dieser Stelle bei uns - natürlich inklusive der Gewinnzahlen für Spiel 77 und Super 6:

Lottozahlen heute, 20.02.19

Lottozahlen:

Superzahl:

Spiel 77:

Super 6:

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Lotto heute am Mittwoch: Quoten zu den aktuellen Lottozahlen

Wurde der Jackpot mit den richtigen Lottozahlen vom 20.02.19 geknackt? Die Quoten zur Ziehung vom Lotto am Mittwoch werden immer am Donnerstag gegen 10 Uhr veröffentlicht. Sie finden sie dann hier an dieser Stelle:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 2 6 Richtige 3 5 Richtige + SZ 4 5 Richtige 5 4 Richtige + SZ 6 4 Richtige 7 3 Richtige + SZ 8 3 Richtige 9 2 Richtige + SZ

Gewinnzahlen beim Lotto 6 aus 49: Chance auf richtige Lottozahlen gering

Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Lotto am Mittwoch und Samstag liegt für den Jackpot bei 1:140 Millionen - und ist damit extrem gering. Es ist beispielsweise wahrscheinlicher, von einem Blitz getroffen zu werden.

Es gibt aber natürlich nicht nur für sechs Richtige plus Superzahl beim Lotto 6 aus 49 Geld, sondern auch in geringen Gewinnklassen. Dann sind die einzelnen Wahrscheinlichkeiten:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil* Chance 1 zu 1 6 + Superzahl 12,8% 139.838.160 2 6 10,0%* 15.537.573 3 5 + Superzahl 5,0%* 542.008 4 5 15,0%* 60.223 5 4 + Superzahl 5,0%* 10.324 6 4 10,0%* 1.147 7 3 + Superzahl 10,0%* 567 8 3 45,0%* 63 9 2 + Superzahl fester Betrag 76

Wer beim Lotto am Mittwoch mitspielen möchte, muss für jeden Tipp 6 aus 49 Zahlen ankreuzen. Für den Jackpot wäre außerdem die richtige Superzahl nötig, bei der es sich um die letzte Ziffer der Spielscheinnummer handelt. Jeder Tipp kostet einen Euro plus Bearbeitungsgebührt. Für die Zusatzlotterien fallen noch einmal Kosten an: 2,50 Euro für Spiel 77 und 1,25 Euro für Super 6.

Beim Spiel 77 müssen die sieben Endziffern der Spielscheinnummer stimmen. Das sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten und möglichen Gewinne dieser Zusatzlotterie:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten (außer Klasse I) I 7 10.000.000 mind. 177.777 € II 6 1.111.111 77.777 € III 5 111.111 7.777 € IV 4 11.111 777 € V 3 1.111 77 € VI 2 111 17 € VII 1 11 5 €

Bei Super 6 zählen die letzten sechs Ziffern der Spielscheinnummer. Auch dazu geben wir eine Übersicht über die Gewinnwahrscheinlichkeiten:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten I 6 1.000.000 100.000 € II 5 111.111 6.666 € III 4 11.111 666 € IV 3 1.111 66 € V 2 111 6 € VI 1 11 2,50 €

Eine Warnung noch am Ende: Glücksspiel kann süchtig machen - Lotto 6 aus 49 ist da keine Ausnahme, da es schließlich um die Hoffnung auf Millionen geht. Wer Hilfe benötigt, findet über die DLTB-Telefonberatung in Kooperation mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung anonym und kostenlos Hilfe. Das ist die Telefonnummer: 0800 1 37 27 00. Die Hotline ist montags bis donnerstags zwischen 10 und 22 Uhr sowie freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr besetzt. (sge)

