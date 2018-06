Lottozahlen heute, 20. Juni 2018: 1 Million Euro im Jackpot

vor 40 Min.

Beim Lotto heute, am 20. Juni 2018, geht es um rund eine Million Euro in Gewinnklasse 1.

Die Lottozahlen heute, am 20.06.2018, sind eine Million Euro wert. Die Zahlen beim Lotto am Mittwoch erfahren Sie nach der Ziehung hier.

Wer heute die richtigen Lottozahlen tippt, darf sich über rund eine Million Euro freuen. Der Jackpot beim Lotto 6aus49 fällt dieses Mal vergleichsweise gering aus - denn bei der vergangenen Ziehung am Samstag hatte ein Spieler die begehrten sechs Richtigen plus die gefragte Superzahl vorhergesagt. Er räumte beim Lotto am Samstag über acht Millionen Euro ab - und hatte damit unwahrscheinliches Glück. Denn die Wahrscheinlichkeit, beim Lotto den Jackpot zu knacken, ist sehr gering. Die Chance auf den Hauptgewinn beträgt etwa 1:140 Millionen.

Wer trotzdem mitspielen möchte: Die aktuellen Lottozahlen vom Mittwoch finden Sie nach der Ziehung am Abend hier.

Lottozahlen heute, 20. Juni 2018

Lottozahlen: Gewinnzahlen noch nicht ermittelt

Superzahl: Gewinnzahl noch nicht ermittelt

Spiel 77: Gewinnzahlen noch nicht ermittelt

Super 6: Gewinnzahlen noch nicht ermittelt

(Alle Angaben immer ohne Gewähr)

Lottoquoten vom Lotto am Mittwoch

Die Lottoquoten zeigen, wie oft welche Summen gewonnen wurden. Die Quoten vom Mittwochslotto stehen immer am Donnerstagvormittag fest. Sie finden Sie dann an dieser Stelle.

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ



2 6 Richtige



3 5 Richtige + SZ



4 5 Richtige



5 4 Richtige + SZ



6 4 Richtige



7 3 Richtige + SZ



8 3 Richtige



9 2 Richtige + SZ







Lotto 6 aus 49 kann in jeder Annahmestelle der deutschen Lotto- und Totogesellschaften und im Internet gespielt werden. Der Annahmeschluss ist dabei je nach Bundesland etwas unterschiedlich. Fest steht: Die Ziehung der Lottozahlen wird immer am Mittwoch um 18.25 Uhr live auf lotto.de übertragen. Die Aufzeichnung der Ziehung gibt es dann um kurz vor 19 Uhr im ZDF.

Hinweis: Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) warnt davor, dass Lottospielen süchtig machen kann. Betroffene sollten Hilfe bei Experten suchen - zum Beispiel kostenlos und anonym über diese Hotline: 0800 - 1 37 27 00. (AZ)

