Lottozahlen heute, 23. Mai 2018, bringen bis zu acht Millionen Panorama

Die Lottozahlen heute am Mittwoch, 23. Mai 2018, sind bis zu acht Millionen Euro wert. Die Zahlen vom Lotto am Mittwoch erfahren Sie nach der Ziehung hier.

Beim Lotto am Mittwoch heute könnten die richtigen Lottozahlen einem Gewinner bis zu acht Millionen Euro bescheren. So viel Geld liegt derzeit im Jackpot, nachdem in den vergangenen Wochen niemand alle Zahlen richtig auf dem Tippschein hatte.

Am Wochenende waren beim Lotto sowohl die Gewinnklasse 1 - sechs Richtige mit Superzahl -, als auch die Gewinnklasse 2 - sechs Richtige - unbesetzt geblieben. Der ausgezahlte Höchstgewinn betrug so nur 18.244,10 Euro für fünf Richtige mit Superzahl.

Lottozahlen heute, 23. Mai 2018

Lottozahlen: werden ermittelt

Superzahl: wird ermittelt

Spiel 77: wird ermittelt

Super 6: wird ermittelt

(Alles Angaben wie immer ohne Gewähr.)

Lotto am Mittwoch: Chance auf Lottozahlen gering

Die Chance, den Hauptgewinn beim Lotto zu erhalten, ist auf jeden Fall verschwindend gering. Sie liegt bei 1:140 Millionen. Dennoch beteiligen sich jede Woche mehrere Millionen Menschen in Deutschland an dem Glücksspiel - auch wenn das Interesse an Lotto in den vergangenen Jahren insgesamt gesunken ist. 2009 machten noch rund 40 Prozent der Bürger ihre Kreuze auf dem Lottoschein. Im Jahr 2015 tippte nur noch knapp jeder vierte Bundesbürger (22,7 Prozent) bei Lotto mit.

Lotto 6 aus 49 kann in jeder Annahmestelle der deutschen Lotto- und Totogesellschaften und im Internet gespielt werden. Der Annahmeschluss ist dabei je nach Bundesland etwas unterschiedlich. Fest steht: Die Ziehung der Lottozahlen wird immer am Mittwoch um 18.25 Uhr live auf lotto.de übertragen. Die Aufzeichnung der Ziehung gibt es dann um kurz vor 19 Uhr im ZDF.

Lottozahlen vom Mittwoch: Lotto-Jackpot könnte weiter steigen

Sollte beim Lotto am Mittwoch heute erneut niemand alle Zahlen richtig haben, steigt der Jackpot bis zum Wochenende weiter. Da wartet auch ein anderer Riesen-Gewinn. Beim Eurojackpot wird diesen Freitag der mögliche Höchstgewinn von 90 Millionen Euro erreicht.

In beiden Fällen gilt: Glücksspiel kann süchtig machen. Wer bei sich oder anderen Anzeichen für eine solche Sucht bemerkt, sollte sich professionelle Hilfe holen. Ansprechpartner gibt es zum Beispiel im Internet unter www.bzga.de

Hinweis: Die Gewinnquoten vom Mittwochslotto, 23. Mai, veröffentlichen wir an dieser Stelle, sobald sie bekannt sind. (AZ)

