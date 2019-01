Lottozahlen heute: 23 Millionen Euro im Jackpot

18:03 Uhr

Die Lottozahlen heute am 12.1.19 sind bis zu 23 Millionen Euro wert. So hoch liegt der Jackpot am Samstag. Alle Infos zu Zahlen und Quoten gibt es sofort nach der Ziehung hier.

Mit den richtigen LOttozahlen könnte es heute, Samstag, 12. Januar 2019, Lottospielern glücken, als Millionäre ins neue Jahr zu starten. Im Jackpot befinden sich diesmal stolze 23 Millionen Euro. Welche Zahlen gezogen wurden, erfahren Sie sofort nach der Ziehung um 19.25 Uhr hier bei uns:

Lottozahlen heute, 12.01.2019

Lottozahlen: noch nicht ermittelt

Superzahl: noch nicht ermittelt

Spiel 77: noch nicht ermittelt

Super 6: noch nicht ermittelt

(alle Angaben ohne Gewähr)

Ziehung der Lottozahlen live im Stream

Die Ziehung der Lottozahlen findet am Mittwoch um 18.25 Uhr sowie am Samstag um 19.25 Uhr statt und kann unter lotto.de live mitverfolgt werden. Außerdem sind die Ziehungsvideos von Lotto 6aus49 im Anschluss jederzeit erneut abrufbar. Im TV werden die Gewinnzahlen mittwochs um 18.54 Uhr im ZDF und samstags um 19.57 Uhr in der ARD bekanntgegeben.

Lotto am Samstag: Die Quoten zu den aktuellen Lottozahlen

Die Lottoquoten vom Lotto am Samstag werden üblicherweise am Montag bekanntgegeben. Sie zeigen, wie oft welche Summe beim Lotto am Samstag abgeräumt wurde. Die Quoten hängen von zwei Variablen ab: von der Höhe des Spieleinsatzes und der Anzahl der Gewinner. Der Spieleinsatz setzt sich aus den Gebühren zusammen, die alle Spieler für ihren Lottoschein zahlen.

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 2 6 Richtige 3 5 Richtige + SZ 4 5 Richtige 5 4 Richtige + SZ 6 4 Richtige 7 3 Richtige + SZ 8 3 Richtige 9 2 Richtige + SZ

Lottozahlen: Infos zu Lotto 6 aus 49

Lotto ist ein Glücksspiel und kann als solches süchtig machen. Wenn Sie bei sich oder anderen Kennzeichen einer Spielsucht vermuten, wenden Sie sich an einen professionellen Suchtberater. Hierfür bietet sich zum Beispiel die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) an. Sie können die Experten telefonisch unter 0800 1 37 27 00 kontaktieren. Der Anruf ist kostenlos und Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 22 Uhr möglich, sowie Freitag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr.

Leiden Sie unter Glücksspielsucht? 1 / 12 Zurück Vorwärts Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bietet Hilfe bei Spielsucht an. Testen Sie sich selbst: Wie oft antworten Sie bei den kommenden acht Fragen mit "ja"?

Setzen Sie beim Glücksspiel mehr Geld ein, als Sie sich leisten können?

Haben Sie schon versucht, weniger zu spielen, aber es hat nicht geklappt?

Werden Sie unruhig und gereizt, wenn Sie nicht spielen können?

Sind Sie schon kritisiert worden, weil Sie so viel spielen?

Fühlen Sie sich schuldig, weil Sie mit dem Spielen nicht aufhören und viel Geld verlieren?

Spielen Sie weiter, um verlorenes Geld zurückzuholen?

Haben Sie sich Geld geliehen, um weiter zu spielen?

Haben Sie andere Personen um Geld gebeten, um Ihre Spielschulden zu bezahlen?

Jede Ja-Antwort ist ein ernstes Zeichen einer möglichen Glücksspielsucht, so die BZgA. Die Empfehlung: Reden Sie mit einer nahestehenden Person darüber oder wenden Sie sich an eine Beratungsstelle.

Die Telefonnummer der BZgA lautet 0800/1372700 und ist kostenlos.

Die Beratungszeiten sind Montag bis Donnerstag, 10 bis 22 Uhr, und Freitag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr.

Sie erhalten unter der Telefon-Hotline der BzgA

gezielte Auskunft und Aufklärung über Glücksspielsucht

Informationen und Beratung zu bestehenden Hilfsangeboten vor Ort

konkrete Beratung bei persönlichen Problemen und schwierigen Lebenssituationen, die durch Glücksspielsucht oder problematisches Glücksspielverhalten entstanden sind.

