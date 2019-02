19:00 Uhr

Lottozahlen heute, 27. Februar 2019 Panorama

Für die richtigen Lottozahlen gibt es heute, am 27.02.2019, rund eine Million Euro.

Die Lottozahlen heute, am 27. Februar 2019, können Tipper um rund eine Million Euro reicher machen. Alles zum Jackpot, den Gewinnzahlen und dem Lotto-Livestream.

Für die richtigen Lottozahlen gibt es heute, am 27. Februar 2019, "nur" eine Million Euro. Die Gewinnsumme beim "Lotto 6 aus 49" ist vergleichsweise gering, weil der Jackpot bei der vergangenen Ziehung geknackt worden war - und das bei einer Wahrscheinlichkeit von gerade einmal 1 zu 140 Millionen.

Ein weiterer Spieler darf sich nach dem Samstagslotto über 1,6 Millionen Euro freuen. Er hatte sechs richtige Lottozahlen getippt. Zum ganz großen Glück hatte ihm nur die Superzahl gefehlt.

Welche Gewinnzahlen heute gefragt sind, erfahren Sie jetzt hier. Auch die Zahlen für die Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 werden an dieser Stelle veröffentlicht.

Lottozahlen heute, 27. Februar 2019

Lottozahlen 11 - 13 - 19 - 20 - 24 - 49

Superzahl 2

Spiel 77 7237853

Super 6 431222

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Lottoquoten zu den aktuellen Gewinnzahlen

Die Quoten zur aktuellen Lotto-Ziehung werden am Donnerstag veröffentlicht. Sie zeigen, wie viele Spieler welche Summen abgeräumt haben. Hier finden Sie dann die komplette Übersicht:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 2 6 Richtige 3 5 Richtige + SZ 4 5 Richtige 5 4 Richtige + SZ 6 4 Richtige 7 3 Richtige + SZ 8 3 Richtige 9 2 Richtige + SZ

Lotto 6 aus 49: Ziehung der Lotto-Zahlen live im Stream

Die Ziehung der Lottozahlen findet am Mittwoch um 18.25 Uhr sowie am Samstag um 19.25 Uhr statt und kann unter lotto.de live mitverfolgt werden. Außerdem sind die Ziehungsvideos von Lotto 6 aus 49 im Anschluss jederzeit erneut abrufbar. Im TV werden die Gewinnzahlen mittwochs um 18.54 Uhr im ZDF und samstags um 19.57 Uhr in der ARD bekanntgegeben.

Hier finden Sie alle Informationen zu Annahmeschluss, Uhrzeit der Ziehung und die Gewinnabfrage beim Lotto 6 aus 49.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

(AZ)

Themen Folgen