10:23 Uhr

Lottozahlen heute, 27. März 2019, bringen eine Million Euro

Die Lottozahlen: Heute am Mittwoch, 27.3.19, geht es um eine Million Euro. Die Zahlen beim Lotto am Mittwoch finden Sie hier.

Die Lottozahlen vom Samstag haben einen Tipper um vier Millionen Euro reicher gemacht. Bei der Ziehung heute am Mittwoch, 27.3.19, sind deshalb nur eine Million im Jackpot.

In diesem Artikel finden Sie jede Woche die aktuellen Lottozahlen vom Mittwoch. Hier gibt es immer die Lottozahlen vom Samstag und hier die Eurojackpot-Zahlen.

Die Lottozahlen vom 23. März 2019 haben gleich mehrere Spieler um einiges reicher gemacht. Ein glücklicher Spieler knackte den Jackpot, er bekam knapp 4,1 Millionen Euro. Auch drei weitere Spieler hatten Glück: Sie tippten die richtigen sechs Lottozahlen. Ihnen fehlte nur die Superzahl zum Millionengewinn. Immerhin bekamen sie rund eine halbe Million Euro.

Insgesamt haben bei der Ziehung am Samstag viele Spieler abgeräumt, wie die aktuellen Lottoquoten zeigen. Deshalb ist bei der Ziehung heute am Mittwoch, 27. März 2019, nur eine Million Euro im Jackpot.

Welche Lottozahlen beim Lotto am Mittwoch heute gezogen wurden, sehen Sie unmittelbar nach der Ziehung hier - inklusive der Zahlen für Spiel 77 und Super 6.

Lottozahlen heute am Mittwoch, 27. März 2019

Lottozahlen noch nicht ermittelt

Superzahl noch nicht ermittelt

Spiel 77 noch nicht ermittelt

Super 6 noch nicht ermittelt

(alle Angaben ohne Gewähr)

Quoten zu den Lottozahlen beim Lotto am Samstag

Die Lottoquoten zum Samstagslotto werden immer am Sonntagvormittag veröffentlicht. Hier das Ergebnis der Ziehung:

Gewinnklasse Anzahl der Gewinne Quote 1 (6 Richtige + Superzahl) 1 4.091.340,40 € 2 (6 Richtige) 3 527.277,10 € 3 (5 Richtige + Superzahl) 72 10.984,90 € 4 (5 Richtige) 501 4.736,00 € 5 (4 Richtige + Superzahl) 3.553 222,60 € 6 (4 Richtige) 30.458 51,90 € 7 (3 Richtige + Superzahl) 72.611 21,70 € 8 (3 Richtige) 610.032 11,60 € 9 (2 Richtige + Superzahl) 598.114 5,00 €

Zahlen beim Lotto am Mittwoch: Geringe Chance auf Gewinnzahlen

Wer beim Lotto 6 aus 49 auf die Lottozahlen setzt, sollte realistisch bleiben: Es ist extrem unwahrscheinlich, mit den richtigen Gewinnzahlen den Jackpot zu knacken. Die Chance liegt gerade einmal bei 1:140 Millionen. Da ist es beispielsweise wahrscheinlicher, von einem Blitz getroffen zu werden.

Wie hoch ist die Chance, in den niedrigeren Gewinnklassen Geld abzuräumen? Wir geben eine Übersicht:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil* Chance 1 zu 1 6 + Superzahl 12,8% 139.838.160 2 6 10,0%* 15.537.573 3 5 + Superzahl 5,0%* 542.008 4 5 15,0%* 60.223 5 4 + Superzahl 5,0%* 10.324 6 4 10,0%* 1.147 7 3 + Superzahl 10,0%* 567 8 3 45,0%* 63 9 2 + Superzahl fester Betrag 76

Bei der Zusatzlotterie Spiel 77 geht es um die letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer. Das sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten (außer Klasse I) I 7 10.000.000 mind. 177.777 € II 6 1.111.111 77.777 € III 5 111.111 7.777 € IV 4 11.111 777 € V 3 1.111 77 € VI 2 111 17 € VII 1 11 5 €

Die Zusatzlotterie Super 6 läuft ähnlich ab - nur dass es um die letzten sechs Ziffern der Spielscheinnummer geht. Auch dazu liefern wir die Wahrscheinlichkeiten auf einen Gewinn:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten I 6 1.000.000 100.000 € II 5 111.111 6.666 € III 4 11.111 666 € IV 3 1.111 66 € V 2 111 6 € VI 1 11 2,50 €

Jeder Tipp auf sechs Zahlen kostet beim Lotto am Mittwoch oder Samstag einen Euro plus Bearbeitungsgebühren. Für Spiel 77 fallen 2,50 Euro und für Super 6 1,25 Euro zusätzlich an.

Leiden Sie unter Glücksspielsucht? 1 / 12 Zurück Vorwärts Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bietet Hilfe bei Spielsucht an. Testen Sie sich selbst: Wie oft antworten Sie bei den kommenden acht Fragen mit "ja"?

Setzen Sie beim Glücksspiel mehr Geld ein, als Sie sich leisten können?

Haben Sie schon versucht, weniger zu spielen, aber es hat nicht geklappt?

Werden Sie unruhig und gereizt, wenn Sie nicht spielen können?

Sind Sie schon kritisiert worden, weil Sie so viel spielen?

Fühlen Sie sich schuldig, weil Sie mit dem Spielen nicht aufhören und viel Geld verlieren?

Spielen Sie weiter, um verlorenes Geld zurückzuholen?

Haben Sie sich Geld geliehen, um weiter zu spielen?

Haben Sie andere Personen um Geld gebeten, um Ihre Spielschulden zu bezahlen?

Jede Ja-Antwort ist ein ernstes Zeichen einer möglichen Glücksspielsucht, so die BZgA. Die Empfehlung: Reden Sie mit einer nahestehenden Person darüber oder wenden Sie sich an eine Beratungsstelle.

Die Telefonnummer der BZgA lautet 0800/1372700 und ist kostenlos.

Die Beratungszeiten sind Montag bis Donnerstag, 10 bis 22 Uhr, und Freitag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr.

Lotto am Mittwoch: Hoffnung auf richtige Lottozahlen kann zur Sucht werden

Beachten Sie beim Lottospielen immer: Lotto kann süchtig machen. Wenn Sie bei sich oder anderen Kennzeichen einer Spielsucht vermuten, wenden Sie sich an einen professionellen Suchtberater.

Hierfür bietet sich zum Beispiel die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) an. Sie können die Experten telefonisch unter 0800 1 37 27 00 kontaktieren. Der Anruf ist kostenlos und Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 22 Uhr möglich, sowie Freitag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr.

Lottozahlen der vergangenen Ziehungen beim Lotto 6 aus 49

Welche Zahlen wurden bei den vergangenen beiden Ziehungen am Mittwoch gezogen? Und wie sahen die Quoten aus? Hier eine Übersicht:

Lottozahlen und Quoten vom Mittwoch, 20.3.19

Lottozahlen : 4 - 9 - 19 - 40 - 44 - 47

: 4 - 9 - 19 - 40 - 44 - 47 Superzahl : 3

: 3 Spiel 77 : 1 5 1 2 5 3 5

: 1 5 1 2 5 3 5 Super 6: 7 9 0 2 8 0

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 0 × unbesetzt 2 6 Richtige 1 × 756.276,10 € 3 5 Richtige + SZ 44 × 8.594,00 € 4 5 Richtige 427 × 2.656,70 € 5 4 Richtige + SZ 2.438 × 155,10 € 6 4 Richtige 21.314 × 35,40 € 7 3 Richtige + SZ 42.264 × 17,80 € 8 3 Richtige 369.254× 9,20 € 9 2 Richtige + SZ 309.122 × 5,00 €

Lottozahlen und Quoten vom Mittwoch, 13.3.19

Lottozahlen : 15 - 19 - 20 - 33 - 34 - 36

: 15 - 19 - 20 - 33 - 34 - 36 Superzahl : 5

: 5 Spiel 77 : 5 5 9 7 3 7 2

: 5 5 9 7 3 7 2 Super 6: 3 4 9 6 2 3

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 0 × unbesetzt 2 6 Richtige 0 × unbesetzt 3 5 Richtige + SZ 25 × 15.944,40 € 4 5 Richtige 218 × 5.485,40 € 5 4 Richtige + SZ 1.611 × 247,40 € 6 4 Richtige 12.664 × 62,90 € 7 3 Richtige + SZ 33.953 × 23,40 € 8 3 Richtige 271.635 × 13,20 € 9 2 Richtige + SZ 295.369 × 5,00 €

Am häufigsten wurde bisher übrigens die Zahl 6 gezogen. Am seltensten brachte die 13 Glück - die damit ihrem Ruf als Unglückszahl gerecht wird. (AZ)

Mehr Infos finden Sie hier: Lottozahlen: Uhrzeit der Ziehung, Annahmeschluss Gewinnabfrage beim Lotto.

Themen Folgen