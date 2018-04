21:20 Uhr

Lottozahlen heute, 28. April 2018: Zwei Millionen im Jackpot Panorama

Die Lottozahlen heute sind bis zu zwei Millionen Euro wert. Die aktuellen Gewinnzahlen vom Samstagslotto erfahren Sie hier. Viel Glück!

Beim Lotto heute, 28. April 2018, liegen zwei Millionen Euro im Jackpot. Dass der Höchstbetrag bei der aktuellen Ziehung am Samstag vergleichsweise gering ist, hat einen einfachen Grund: Der Jackpot wurde zuletzt beim Mittwochslotto geknackt. Ein Spieler sicherte sich mehr als acht Millionen Euro bei der Lotterie.

Ob Sie heute auch so viel Glück haben? Hier erfahren Sie die Lottozahlen vom Lotto 6 aus 49. Und ebenso die Gewinnzahlen von Spiel 77 und Super 6. Knacken Sie heute den Jackpot? Viel Glück! Hier sind die Lottozahlen heute:

Lottozahlen heute, 28. April 2018

Lottozahlen: 2 - 9 - 11 - 33 - 47 - 48

Superzahl: 4

Spiel 77: 1 - 7 - 3 - 4 - 1 - 8 - 4

Super 6: 6 - 8 - 3 - 8 - 1 - 0

Lotto-Ziehung heute, 28. April 2018

Die Lotto-Quoten vom Samstagslotto werden stets erst am Montag bekanntgegeben. Wenn Sie also wissen möchten, ob jemand den Jackpot abgeräumt hat, dann müssen Sie sich noch ein wenig gedulden.

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ --- --- 2 6 Richtige --- --- 3 5 Richtige + SZ --- --- 4 5 Richtige --- --- 5 4 Richtige + SZ --- --- 6 4 Richtige --- --- 7 3 Richtige + SZ --- --- 8 3 Richtige --- --- 9 2 Richtige + SZ --- ---

Die Chance auf den Höchstgewinn ist allerdings enorm gering. Die Wahrscheinlichkeit für sechs richtige Lottozahlen plus Superzahl liegen bei gerade einmal 1 zu 140 Millionen (140.000.000). Schwierig, sich das vorzustellen?

Stellen Sie sich vor, es gibt ein Telefonbuch, in dem alle Menschen aufgelistet sind, die in Deutschland (mehr als 80 Millionen) und Italien (knapp 60 Millionen) leben. Nun schlagen Sie das Telefonbuch auf, rufen irgendeine Nummer an - und erwischen genau den einen Menschen, den Sie erreichen wollten. Sie sehen: Die Chance auf den Höchstgewinn ist verschwindend gering.

Außerdem besteht bei Lotto eine Gefahr, dem Glückspiel zu verfallen. Sollten Sie bei sich oder anderen Kennzeichen einer solchen Spielsucht feststellen, können Ihnen die Experten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) helfen.

