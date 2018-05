Lottozahlen heute, 9. Mai 2018, sind acht Millionen Euro wert

Der Traum vom großen Lotto-Glück zieht Millionen Menschen in aller Welt in seinen Bann. Hier kommt ein Überblick über die bislang größten Gewinne.

1,47 Milliarden Euro: Den bislang größten Lottojackpot räumen im Januar 2016 drei Gewinner in den USA ab. Wochenlang hatte es in der Powerball-Lotterie keinen Gewinner gegeben, der Jackpot war auf 1,568 Milliarden US-Dollar gestiegen.

642 Millionen Euro: Im August 2017 wächst der Powerball-Jackpot auf 758,7 Millionen Dollar an. Diesmal tippt nur eine Spielerin die richtigen Zahlen. Eine 53-jährige Frau aus Massachusetts holt sich den Riesen-Topf und wird damit zur größten Einzelgewinnerin in der Lotto-Geschichte. Sie kündigt sofort ihren Job in einem Krankenhaus.

491 Millionen Euro: Der mit 656 Millionen Dollar bisher drittgrößte Jackpot der Lotto-Geschichte wird Ende März 2012 in den USA geknackt. Die Rekordsumme der Lotterie Mega Millions verteilt sich auf Gewinnscheine in drei Bundesstaaten.

454 Millionen Euro: Eine 84-Jährige aus Florida gewinnt im Mai 2013 bei der US-Powerball-Lotterie mehr als 590 Millionen Dollar.

190 Millionen Euro: Die höchsten Einzelgewinne in Europa gehen im August 2012 an ein Ehepaar aus England und im Oktober 2014 an eine Person aus Portugal. Sie knacken jeweils den größtmöglichen Jackpot bei der Lotterie EuroMillions.

90 Millionen Euro: Ein Spieler aus Tschechien räumt im Mai 2015 erstmals den Rekordgewinn im Eurojackpot ab. Mehr geht bei dieser Lotterie nicht. Im Oktober 2016 hat als Zweiter ein Tipper aus Baden-Württemberg das Glück.

84,8 Millionen Euro: Der zuvor größte Gewinn in Deutschland ging dank eines Eurojackpot-Tippscheins im Sommer 2016 an einen Mann in Hessen.