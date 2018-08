19:30 Uhr

Lottozahlen heute: Diese Zahlen sind 16 Millionen Euro wert Panorama

Beim Lotto am Samstag, 18. August 2018, geht es heute um 16 Millionen Euro. Hier sind die aktuellen Lottozahlen und Quoten.

16 Millionen Euro gibt es beim Lotto am Samstag heute (18. August 2018) zu holen. Zuletzt war der Jackpot am 21. Juli geknackt worden. Knapp sieben Millionen Euro waren die richtigen Lottozahlen damals wert.

Die Ziehung der Lottozahlen heute findet wie immer am Samstag um 19.25 Uhr statt und kann live im Internet verfolgt werden. Im Rahmen der Ziehung werden auch die Gewinnzahlen der beiden Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 bekanntgegeben.

Und hier sind die Lottozahlen heute, die Sie zum Millionär machen können. Viel Glück!

Lottozahlen vom Samstag, 18. August 2018

Lottozahlen: 1 - 3 - 14 - 34 - 42 - 46

Superzahl: 3

Spiel 77: 2 - 2 - 8 - 8 - 3 - 4 - 3

Super 6: 1 - 7 - 8 - 9 - 8 - 8

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Lotto am Samstag: Annahmeschluss, Lottozahlen und Gewinnklassen

Um beim Lotto zu gewinnen, müssen Sie einige Dinge beachten. Das Wichtigste: der Annahmeschluss. Für Online-Tipper variiert der von Bundesland zu Bundesland. In Brandenburg müssen Tippscheine am Samstag bis 18.55 Uhr abgegeben werden, in Hamburg und NRW bis spätestens 18.59 Uhr. Annahmeschluss in allen übrigen Bundesländern ist 19 Uhr. (Quelle: lotto.de)

In der Ziehung wird dann neben den Gewinnzahlen eine Superzahl zwischen 0 und 9 ermittelt. Die Superzahl ist die letzte Ziffer der Spielscheinnummer. Ein Gewinn kann mit der Vorhersage von mindestens zwei übereinstimmenden Gewinnzahlen plus korrekter Superzahl bis zu maximal sechs richtigen Gewinnzahlen plus korrekter Superzahl erzielt werden. Die Gewinnsumme beträgt 50 Prozent des Spieleinsatzes und verteilt sich auf neun Gewinnklassen.

Die Wahrscheinlichkeit auf den Hauptgewinn ist beim Lotto 6 aus 49 allerdings verschwindend gering: Sie liegt gerade einmal bei 1:140 Millionen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) warnt davor, dass Lottospielen süchtig machen kann. Betroffene sollten Hilfe bei Experten suchen - zum Beispiel kostenlos und anonym über diese Hotline: 0800-1372700. (drs)

