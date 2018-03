08:47 Uhr

Lottozahlen heute bringen bis zu vier Millionen Euro Panorama

Die Lottozahlen heute am Mittwoch, 28. März 2018, könnten einem glücklichen Gewinner bis zu vier Millionen Euro bringen. Hier sind die Zahlen, sobald sie feststehen.

Die Ziehung der Lottozahlen vom Lotto am Mittwoch findet heute um 18.25 Uhr statt. Dabei werden auch die Gewinnzahlen der beiden Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 bekanntgegeben. Die Ziehung wird wie üblich als Live-Stream im Internet übertragen und kurz vor 19 Uhr als Aufzeichnung im ZDF gezeigt.

Heute am 28. März 2018, sind die gezogenen Lottozahlen bis zu vier Millionen Euro wert. So viel Geld liegt im Jackpot, nachdem am Wochenende niemand sechs Richtige und die passende Superzahl auf seinem Zettel hatte.

Ein Wunder war das freilich nicht. Die Gewinnchance beim Lotto 6aus 49 beträgt unglaublich niedrige 1:140 Millionen. Es liegt nur an der Beliebtheit des Glücksspiels in Deutschland und den vielen Teilnehmern jede Woche, dass der Jackpot trotzdem mehr oder weniger regelmäßig geknackt wird.

Lottozahlen vom Mittwoch, 28. März 2018

Lottozahlen: wird ermittelt

Superzahl: wird ermittelt

Spiel 77: wird ermittelt

Super 6: wird ermittelt

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Der Spieleinsatz für einen Tipp (Kästchen) beim Lotto 6aus49 beträgt einen Euro zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr pro Spielschein. Der Spieleinsatz für die Zusatzlotterien beträgt 2,50 Euro beim Spiel 77 und 1,25 Euro für eine Teilnahme bei Super 6.

Vergangene Woche waren die Lottozahlen 3 - 16 - 27 - 34 - 42 - 45 sowie die Superzahl 1 gezogen worden. Für Freunde der Statistik: Damit wurde zumindest am Wochenende keine der Zahlen gezogen, die beim Lotto am häufigsten fallen. Das sind nämlich bislang die 6, die 32, und die 49 - was sich natürlich in Zukunft ändern kann.

Die Quoten vom Mittwochslotto heute stehen am Donnerstag fest

Am wenigsten Lotto-Glück brachten in den vergangenen Jahren laut Statistik auf der Webseite lotto.de die 13, die 45, und die 8.

Ob der Lotto-Jackpot heute geknackt wurde, wird am Donnerstagvormittag bekanntgegeben. Dann stehen nämlich die Gewinnquoten fest. Sollte niemand alle Lottozahlen richtig haben, steigt der Jackpot bis zur nächsten Ziehung weiter.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) warnt davor, dass Lottospielen wie jedes Glücksspiel süchtig machen kann. Betroffene sollten Hilfe bei Experten suchen - zum Beispiel kostenlos und anonym über diese Hotline: 0800 - 1 37 27 00. (AZ)

