vor 24 Min.

Lottozahlen heute bringen bis zu vier Millionen Euro Panorama

Die Lottozahlen heute am Mittwoch, 4. April 2018, könnten bis zu vier Millionen Euro wert sein.

Beim Lotto am Mittwoch, 4. April, sind heute bis zu vier Millionen Euro zu gewinnen - vorausgesetzt, man hat die Lottozahlen richtig getippt. Hier sind sie nach der Ziehung.

Die Lottozahlen heute am Mittwoch, 4. April, könnten einen Spieler zum Multimillionär machen. Im Jackpot liegen rund vier Millionen Euro. In der Ziehung am Wochenende hatte nämlich niemand alle Zahlen richtig getippt. Zwar hatten gleich zwei Spieler sechs Richtige und konnten sich damit über jeweils 849.924,40 Euro freuen; zu einem Volltreffer fehlten aber beiden die zusätzlich gezogene Superzahl.

Da mit der Superzahl beim Lotto insgesamt sieben Zahlen richtig erraten werden müssen, ist die Gewinnwahrscheinlichkeit in der bekanntesten deutschen Zahlenlotterie verschwinden gering. Sie liegt bei knapp 1:140 Millionen. Dass überhaupt regelmäßig der Jackpot geknackt wird, liegt schlichtweg an der hohen Zahl der Lottospieler.

Hier die Lottozahlen heute, 4. April 2018

Hier nun die Zahlen vom Mittwochslotto - sobald sie ermittelt sind:

Lottozahlen: werden ermittelt

Superzahl: wird ermittelt

Spiel 77: wird ermittelt

Super 6: wird ermittelt

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Zuletzt war der Lotto-Jackpot am Mittwoch vergangener Woche abgeräumt worden - auf ungewöhnliche Weise. Denn gleich zwei Spieler hatten beim 6 aus 49 alle Zahlen richtig getippt - trotz der niedrigen Gewinnwahrscheinlichkeit. Der Hauptgewinn wurde daraufhin geteilt, beide kassierten für ihren Tipp 2,49 Millionen Euro. Das Geld wird steuerfrei ausbezahlt - wie alle Lotteriegewinne.

Wer beim Lotto spielen gerne auf die Statistik achtet, wird auf der Webseite von Lotto fündig. Dort wird aufgelistet, wie oft welche Zahl in den vergangenen Jahrzehnten gezogen wurde. Demnach ist die 6 eine echte Glückszahl, sie wurde 567 Mal gezogen. Ihr folgt die 32 (557 Mal), die 26 (553 Mal), die 49 (553 Mal) und die 38 (546 Mal). Eher selten brachte tatsächlich die Lottozahl 13 Glück. Sie wurde nur 446 Mal gezogen.

Ob die Lottozahlen heute jemandem Glück gebracht haben, steht am Donnerstagvormittag fest. Dann werden die Lotto-Quoten bekanntgegeben. (AZ)

10 Bilder Das sind die deutschen Lottofeen Bild: Rehm/Dedert (Archiv, dpa)

Themen Folgen