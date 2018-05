10:01 Uhr

Lottozahlen und Quoten von Samstag, 19. Mai 2018 Panorama

Lotto am Samstag, 19. Mai 2018: Die Lottozahlen waren bis zu sechs Millionen Euro wert.

Die Zahlen beim Lotto am Samstag, 19. Mai 2018, waren bis zu sechs Millionen Euro wert. Bei der Ziehung am Mittwoch hatte kein Spieler den Jackpot geknackt.

Die Ziehung beim Lotto am Samstag, 19. Mai 2018, versprach viel Geld: Sechs Millionen Euro lagen im Jackpot. Die Summe war angewachsen, weil bei der Ziehung am Mittwoch niemand auf sechs Richtige plus Superzahl gesetzt hatte.

Geknackt wurde der Jackpot allerdings nicht, wie die Lottoquoten zeigen, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Auch sechs Richtige tippte kein Spieler richtig. Am besten erwischte es 45 Spieler: Sie gewinnen jeweils rund 18.000 Euro.

Lotto-Ziehung von Samstag, 19. Mai 2018

Die Lottozahlen erfahren Sie bei der Ziehung am Samstag um 19.25 Uhr. Diese gibt es auch online im Live-Stream auf der Internetseite von Lotto. Die richtigen Lottozahlen können Sie an dieser Stelle nachlesen - auch für Spiel 77 sowie Super 6.

Lottozahlen von Samstag, 19. Mai 2018

Lottozahlen: 3 - 4 - 27 - 41 - 44 - 49

Superzahl: 2

Spiel 77: 9 - 4 - 0 - 6 - 8 - 9 - 3

Super 6: 7 - 0 - 9 - 4 - 6 - 0

Lotto am Samstag, 19. Mai: Lottoquoten zu den Zahlen

Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 0 x unbesetzt 2 6 Richtige 0 x unbesetzt 3 5 Richtige + SZ 45 x 18.244,10 € 4 5 Richtige 532 x 4.629,60 € 5 4 Richtige + SZ 3217 x 255,20 € 6 4 Richtige 33090 x 49,60 € 7 3 Richtige + SZ 66985 x 24,50 € 8 3 Richtige 689071 x 10,70 € 9 2 Richtige + SZ 535933 x 5,00 €

Doch Vorsicht: Die Wahrscheinlichkeit auf den Jackpot beim Lotto "6 aus 49" liegt bei 1 zu 140 Millionen. Um sich die geringe Chance zu verdeutlichen, hilft ein Gedankenexperiment: Stellen Sie sich vor, es gäbe ein Telefonbuch in dem alle Menschen aufgelistet sind, die in Deutschland (mehr als 80 Millionen) und Italien (knapp 60 Millionen) leben. Nun schlagen Sie das Telefonbuch auf, rufen irgendeine Nummer an - und erwischen genau den einen Menschen, den Sie erreichen wollten.

Beim Lotto gibt es jede Menge Gewinner, Verlierer - und allerhand Kurioses. Ein kleiner Überblick:

Zahlenkombinationen: Der Hang vieler Lottospieler zu besonderen Zahlenkombinationen oder Mustern auf ihren Tippscheinen hat den Spielern in der Vergangenheit zwar manchmal Glück, aber meist eine geringe Ausbeute gebracht.

Weil Tipps mit witzigen Zahlenanordnungen gehäuft vorkommen, teilen sich den Gewinn eben auch mehr Spieler als sonst. Beispiel: 1999 mussten sich die Tipper der Gewinnzahlen 2-3-4-5-6 (fünf Richtige) mit je 194 Euro begnügen. Mehr als 38 000 Tipper hatten diese Zahlenreihe angekreuzt.

Doppelte Gewinner: Anfang April 2015, wurde bekannt, dass ein britisches Ehepaar zum zweiten Mal eine Million Pfund (etwa 1,3 Millionen Euro) bei der National Lottery gewonnen hat. Beim zweiten Gewinn kam zum Geldsegen noch ein Auto dazu. Das Paar kaufte nach dem ersten Gewinn im Juli 2013 weiterhin Lottoscheine. «Ich wusste einfach, dass ich eines Tages noch einmal gewinnen würde», sagte David Long, ein Lkw-Fahrer im Ruhestand.

Geduld: Zwei Brüder aus dem US-Bundesstaat New York gewannen 2006 im Lotto 5 Millionen Dollar - lösten ihren Gewinn aber erst nach sechs Jahren ein. Der Gewinn wurde rund zehn Tage, bevor der Lottoschein ungültig geworden wäre, abgeholt.

Glück mit der Unglückszahl: Freitag der 13. gilt als Unglückstag - für einen Franzosen war jedoch im August 2010 das Gegenteil der Fall: Er gewann am Freitag dem 13. im Lotto und knackte den Jackpot. Kein Witz: darin waren ausgerechnet 13 Millionen Euro.

Riesenlotterie: In Spanien ist die Weihnachtslotterie ein wichtiges Ritual zum Fest. Die «Lotería de Navidad» gilt als die älteste und größte Lotterie der Welt. Verteilt werden Milliardensummen, die ganze Nation hofft auf den Hauptgewinn «El Gordo» (der Dicke).

Pech: Plötzlicher Reichtum kann den Glückspilz auch zum Pechvogel machen. Als prominentester Fall aus Deutschland gilt «Lotto-Lothar». Der Arbeitslose aus Hannover gewann 1994 umgerechnet zwei Millionen Euro. Er kaufte einen Lamborghini und widmete sich dann vor allem Alkohol, Partys und Frauen. Fünf Jahre nach seinem Millionengewinn war er tot. Witwe und Freundin stritten lange ums Erbe.

Pannen: Pannen bei der Ziehung der Glückszahlen sind selten, aber sorgen dann für viel Verunsicherung. Bei der bisher wohl größten Panne in Deutschland rollten beim Mittwochslotto am 3. April 2013 nicht alle Kugeln in die Trommel, zwei hingen fest. Die Zahlen wurden für ungültig erklärt, die Ziehung wiederholt.

Anderer Fall: Am 19. November 2014 ging im ZDF der Beitrag mit den Zahlen der Vorwoche auf den Sender. Nach einer knappen halben Minute wurde die Ausstrahlung gestoppt. Es folgte ein Programmhinweis. In der anschließenden «Heute»-Sendung wurden dann die richtigen Zahlen verbreitet. (dpa)

Das klassische Lotto "6 aus 49" ist die beliebteste Lotterie in Deutschland. Dabei ist die Chance auf die richtigen Lottozahlen verschwindend gering: Gerade mal bei 1:140 Millionen liegt die Wahrscheinlichkeit, alle Gewinnzahlen richtig zu tippen. (AZ)

Da sich sehr viele Spieler beteiligen, wird der Jackpot dennoch regelmäßig geknackt. Hier die Rekordgewinne in Deutschland zum Durchklicken:

Der Traum vom großen Lotto-Glück zieht Millionen Menschen in aller Welt in seinen Bann. Hier kommt ein Überblick über die bislang größten Gewinne.

1,47 Milliarden Euro: Den bislang größten Lottojackpot räumen im Januar 2016 drei Gewinner in den USA ab. Wochenlang hatte es in der Powerball-Lotterie keinen Gewinner gegeben, der Jackpot war auf 1,568 Milliarden US-Dollar gestiegen.

642 Millionen Euro: Im August 2017 wächst der Powerball-Jackpot auf 758,7 Millionen Dollar an. Diesmal tippt nur eine Spielerin die richtigen Zahlen. Eine 53-jährige Frau aus Massachusetts holt sich den Riesen-Topf und wird damit zur größten Einzelgewinnerin in der Lotto-Geschichte. Sie kündigt sofort ihren Job in einem Krankenhaus.

491 Millionen Euro: Der mit 656 Millionen Dollar bisher drittgrößte Jackpot der Lotto-Geschichte wird Ende März 2012 in den USA geknackt. Die Rekordsumme der Lotterie Mega Millions verteilt sich auf Gewinnscheine in drei Bundesstaaten.

454 Millionen Euro: Eine 84-Jährige aus Florida gewinnt im Mai 2013 bei der US-Powerball-Lotterie mehr als 590 Millionen Dollar.

190 Millionen Euro: Die höchsten Einzelgewinne in Europa gehen im August 2012 an ein Ehepaar aus England und im Oktober 2014 an eine Person aus Portugal. Sie knacken jeweils den größtmöglichen Jackpot bei der Lotterie EuroMillions.

90 Millionen Euro: Ein Spieler aus Tschechien räumt im Mai 2015 erstmals den Rekordgewinn im Eurojackpot ab. Mehr geht bei dieser Lotterie nicht. Im Oktober 2016 hat als Zweiter ein Tipper aus Baden-Württemberg das Glück.

84,8 Millionen Euro: Der zuvor größte Gewinn in Deutschland ging dank eines Eurojackpot-Tippscheins im Sommer 2016 an einen Mann in Hessen.

45,4 Millionen Euro: Drei Tipper aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Thüringen teilen sich das Geld im Dezember 2007. Es ist der bisher höchste Gewinn beim Lotto "6 aus 49". dpa

