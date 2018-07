07:39 Uhr

Lottozahlen vom Mittwoch sind vier Millionen Euro wert Panorama

Bild: Frank May, dpa (Archiv)

Die Lottozahlen vom Mittwoch sind heute rund vier Millionen wert. Der Jackpot beim Lotto 6 aus 49 wurde zuletzt nicht geknackt. Hier alles zur Ziehung am 18. Juli.

Beim Lotto am Mittwoch, 18. Juli 2018, geht es heute um rund vier Millionen Euro. So viel Geld liegt im Jackpot, nachdem zuletzt niemand die richtigen Lottozahlen getippt hatte.

Das ist auch kein leichtes Unterfangen: Besonders die Chance auf den Höchstgewinn ist außerordentlich gering. Die Wahrscheinlichkeit, den Lottojackpot zu knacken, liegt bei gerade einmal 1 zu 140 Millionen.

Ein Beispiel dazu: Würde man Fünf-Euro-Scheine aneinanderreihen, ergäbe das eine Strecke von Berlin nach Sydney. Und die Aufgabe des Lotto-Teilnehmers ist es nun, auf dieser Strecke die richtige Fünf-Euro-Note auszuwählen.

Trotzdem versuchen viele Deutsche immer wieder ihr Glück. "Lotto 6 aus 49" ist hierzulande die beliebteste Lotterie. Die aktuellen Lottozahlen erfahren Sie nach der Ziehung an dieser Stelle.

Lottozahlen vom Mittwoch, 18. Juli 2018

Lottozahlen Gewinnzahlen noch nicht ermittelt

Superzahl Gewinnzahl noch nicht ermittelt

Spiel 77 Gewinnzahlen noch nicht ermittelt

Super 6 Gewinnzahlen noch nicht ermittelt

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Lottozahlen am Mittwoch live

Die aktuelle Ziehung der Lottozahlen wird jeden Mittwoch um 18.25 Uhr auf lotto.de im Live-Stream gezeigt. Auch die Gewinnzahlen der beiden Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 werden dort bekannt gegeben.

Lottoquoten zu den aktuellen Gewinnzahlen

Auf die aktuellen Lottoquoten müssen Tipper ein wenig warten. Sie werden beim Mittwochslotto stets am Tag nach der Ziehung, also am Donnerstag, bekanntgegeben. Dann ist klar, ob der Lottojackpot geknackt wurde und wie viel Geld es für die verschiedenen Gewinnklassen gibt.

Immer zu beachten: Glücksspiel kann süchtig machen. Informationen und Hilfe gibt es anonym und kostenlos über die DLTB-Hotline in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Hilfe: 0800 - 1 37 27 00. (AZ)

