Lottozahlen vom Samstag (23.06.2018) Panorama

Beim Lotto heute, Samstag der 23.06.2018, sind vier Millionen Euro im Jackpot. Die Lottozahlen erfahren Sie hier direkt nach der Ziehung am Abend.

Beim Lotto am Samstag (23. Juni 2018) geht es heute um satte vier Millionen Euro. Bei der Ziehung der Lottozahlen am Mittwoch hatte kein Spieler Glück gehabt - die Gewinnklasse eins blieb unbesetzt, der Jackpot unangetastet. Auch ein "Sechser" ohne korrekte Superzahl wurde nicht getippt.

Beim Lotto heute gibt es die nächste Chance auf den großen Gewinn. Die Lottozahlen werden um 19.25 Uhr gezogen. Wer will, kann live auf lotto.de dabei sein. Direkt nach der Ziehung finden Sie die aktuellen Lottozahlen aber auch hier bei uns.

Lotto heute: Die Lottozahlen vom 23.06.2018

Lottozahlen: 6 - 17 - 25 - 29 - 48 - 49

Superzahl: 1

Spiel 77: 0 6 7 8 7 5 5

Super 6: 2 7 9 8 6 7

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Lottoquoten vom Lotto am Samstag, 23.06.2018

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 2 6 Richtige 3 5 Richtige + SZ 4 5 Richtige 5 4 Richtige + SZ 6 4 Richtige 7 3 Richtige + SZ 8 3 Richtige 9 2 Richtige + SZ

Annahmeschluss, Lottozahlen und Gewinnklassen

Um beim Lotto zu gewinnen, müssen Sie einige Dinge beachten. Das Wichtigste: der Annahmeschluss. Für Online-Tipper variiert der von Bundesland zu Bundesland. In Brandenburg müssen Tippscheine am Samstag bis 18.55 Uhr abgegeben werden, in Hamburg und NRW bis spätestens 18.59 Uhr. Annahmeschluss in allen übrigen Bundesländern ist 19 Uhr. (Quelle: lotto.de)

In der Ziehung wird dann neben den Gewinnzahlen eine Superzahl zwischen 0 und 9 ermittelt. Die Superzahl ist die letzte Ziffer der Spielscheinnummer. Ein Gewinn kann mit der Vorhersage von mindestens zwei übereinstimmenden Gewinnzahlen plus korrekter Superzahl bis zu maximal sechs richtigen Gewinnzahlen plus korrekter Superzahl erzielt werden. Die Gewinnsumme beträgt 50% des Spieleinsatzes und verteilt sich auf neun Gewinnklassen.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) warnt davor, dass Lottospielen süchtig machen kann. Betroffene sollten Hilfe bei Experten suchen - zum Beispiel kostenlos und anonym über diese Hotline: 0800-1372700. (AZ)

