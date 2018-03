vor 48 Min.

Lottozahlen vom Samstag, 31. März, sind 3 Millionen wert Panorama

Drei Millionen Euro warten im Jackpot beim Lotto am Samstag, den 30. März. Die Lottozahlen finden Sie am Samstagabend nach der Ziehung bei uns.

Irgendwo in der Nähe des baden-württembergischen Reutlingen sitzt ein Millionär, der seit einem Jahr von seinem Reichtum entweder nichts weiß oder nichts wissen will. Elf Millionen Euro könnten mit seinem Tippschein abgeholt werden. Steuerfrei. Doch selbst mit einer groß angelegten Suchaktion in den Medien und mit Plakaten in den Annahmestellen blieb bislang erfolglos. Bis Ende 2020 hat er oder sie noch Zeit, um seinen Tippschein gegen ein Millionen-Vermögen einzutauschen.

Ganz so viel Geld gibt es diesen Samstag, 31. März, nicht zu gewinnen. Aber immerhin drei Millionen Euro warten im Lottojackpot. Nach der Ziehung um 19.25 Uhr finden Sie die Zahlen wie gewohnt an dieser Stelle.

Lottozahlen vom Samstag, 31. März 2018

Lottozahlen: noch nicht ermittelt

Superzahl: noch nicht ermittelt

Spiel 77: noch nicht ermittelt

Super 6: noch nicht ermittelt

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Lotto am Samstag: Drei Millionen Euro warten im Jackpot

Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren. Die Chancen auf den Jackpot sind äußerst gering: 1 zu 140 Millionen lautet die Quote.

Beim klassischen Lotto "6aus49" geht es darum, wie der Name schon sagt, sechs aus 49 richtigen Zahlen auf einem Tippschein richtig anzukreuzen. Jeder Tipp kostet dabei einen Euro, dazu kommt eine Bearbeitungsgebühr. Die Kosten liegen bei 2,50 Euro für Spiel 77 und bei 1,25 Euro für Super 6.

Die Hoffnung auf ein finanziell unbeschwertes Leben treibt allerdings auch einige Menschen in die Sucht. Davor warnt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und bietet unter anderem eine Hotline an, unter der man sich kostenlos und anonym Hilfe suchen kann. Die Nummer: 0800 - 1 37 27 00.

